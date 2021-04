Il ritorno dei Sottotono con ‘Mastroianni’: «È solo l’inizio»

'Mastroianni', il nuovo singolo dei Sottotono, esce il 23 aprile e anticipa il nuovo album, dal titolo 'Originali'.

Lo avevano annunciato in anteprima durante una puntata di Say Waad?! su Radio Deejay e ora al ritorno dei Sottotono manca veramente pochissimo. Uscirà infatti venerdì 23 aprile il singolo Mastroianni, che segna il ritorno sulle scene – a distanza di vent’anni esatti dall’ultimo lavoro in studio – di Big Fish e Tormento. Il brano inedito anticipa il nuovo album in uscita – Originali – di cui dal 20 aprile è disponibile in preorder la prima tiratura speciale in sole 100 copie, in cd e vinile, autografata e numerata a mano.

«Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. – dice il duo – È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire».

«Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sotto pelle – continuano – e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. In Mastroianni ci sono le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati…».

Ora che l’Italia è molto più sintonizzata su un suono internazionale (ma senza mai rinunciare alla sua specificità), Mastroianni è un instant classic. Una canzone piena di anima e stile, con un testo intenso che non si nasconde e non nasconde, adagiata su un abito strumentale (e visuale) di primissima classe, di un’eleganza che è da un lato fresca e dall’altro meravigliosamente senza tempo. Anche perché i Sottotono sono tornati sì, ma per restare.