Crumb: nuovo singolo e video

BNR e Baloon anticipano l’album Ice Melt che sarà disponibile il 30 aprile per Secretly Distribution. Nuovo capitolo artistico di questa interessante ed amata band statunitense.

Il nuovo album dei Crumb, Ice Melt, sarà disponibile dal 30 Aprile per Secretly Distribution ed è anticipato dai brani BNR e Balloon. La band psych rock dal tocco jazz e cinematico di Brooklyn, sta tornando con un album realizzato nell’originale stile che li ha resi una delle realtà più interessanti della nuova scena indipendente americana. La band indie rock è una collaborazione dei musicisti Leila Ramani (chitarra, voce), Jesse Brotter (basso, voce), Brian Aronow (sintetizzatori, tastiera, sassofono) e Jonathan Gilad (batteria), che si sono conosciuti mentre frequentava la Tufts University a Brooklyn. Vivendo e suonando insieme fino al 2016 hanno sviluppato e registrato una raccolta di canzoni che Ramani aveva iniziato a scrivere al liceo e all’università. La collaborazione ha portato ai primi due EP della band, Crumb (2016) e Locket (2017), l’ultimo dei quali è stato rilasciato mentre la band era divisa tra Boston e New York. Entrambi gli EP sono stati pubblicati indipendentemente, con tirature limitate in vinile e cassette pubblicate dall’etichetta Diy Citrus City Records. Il loro album di debutto, Jinx , ha ricevuto recensioni positive da parte della critica musicale. Il 10 marzo 2021, la band ha condiviso Trophy, il primo singolo dal 2019. Il video musicale è stato diretto da Haoyan of America e presenta animazioni di Truba Animation. Il loro sound è una fusione di psych anni ’60, jazz e indie rock in una rasserenante fusione pop e potrebbe essere paragonato a quello di artisti come Melody’s Echo Chamber o Tame Impala. Locket, uno dei primi brani pubblicati dai Crumb ha superato il traguardo dei 50 milioni di ascolti su Spotify e i 25 milioni su Youtube. Chiaro esempio di quanto il loro sound sia apprezzato a livello internazionale

CRUMB – ‘Ice Melt’

Disponibile dal 30 Aprile per Crumb Records/Secretly Distribution

tracklist:

01 Up & Down

02 BNR

03 Seeds

04 L.A.

05 Gone

06 Retreat!

07 Trophy

08 Balloon

09 Tunnel (all that you had)

10 Ice Melt

Album info: https://www.crumbtheband.com/

CRUMB info:

https://www.facebook.com/TheCrumbBand

https://www.instagram.com/some_crumb/

https://twitter.com/crumbtheband