Alessandra Amoroso live in streaming su A – LIVE: «Mi è esploso il cuore di gioia»

Alessandra Amoroso torna live sulla piattaforma A - LIVE. Ecco i video delle sue esibizioni e le sue parole durante il concerto.

Alessandra Amoroso torna a esibirsi dal vivo, anche se in live streaming e con l’eccezione di alcuni presenti che hanno ammirato l’artista sul palco dalla loro automobile. Avviene mercoledì 7 aprile sulla piattaforma A – LIVE: l’evento gratuito era un’esclusiva per tutti coloro che avevano pre-salvato Piuma e Sorriso Grande, i due nuovi singoli di Alessandra.

La Amoroso si è esibita con la sua band su un palco costruito per l’occasione davanti al Pala Lottomatica di Roma. Il palazzo dello sport numerose volte, in oltre dodici anni di carriera, ha ospitato i suoi concerti. Di fronte al palco una serie di macchine per creare un vero e proprio drive-in che ha ospitato tutti quei lavoratori dello spettacolo che hanno reso possibile questo evento e che da anni collaborano con Alessandra nella produzione dei suoi show.

«Ho sempre creduto nella magia della musica. Ho sempre cercato di raccontarmi tramite essa. – dice Alessandra dal palco – Ho sempre rivelato questo amore viscerale a chi ha scelto di esserci dall’inizio e a chi, strada facendo, ha compreso la mia persona. Amore non solo nei confronti di un pubblico fedele, ma intesa e bene con chi mi aiuta a far sì che tutto possa prendere forma. Alzando il volume, accendendo le luci, portando una sorta di casa in giro e prendendosi cura di tutto quello che accade intorno».

«Questo siamo noi e questo lo abbiamo fatto grazie alla musica» conclude l’artista visibilmente emozionata.

Alessandra Amoroso in streaming: «Continuo a sperare e a crederci»

Alla fine del live, Alessandra Amoroso ha poi voluto ringraziare la sua squadra e i suoi fan.

«Grazie a tutti per essere venuti qui. A me esplodeva il cuore di gioia appena sono arrivata. Era come se volesse uscire dalla maglia, perché credo in quello che faccio e in quello che dico. È stato un momento molto particolare nella mia vita e in quella di tutti. Però io continuo a sperare, a credere e continuo a crederci».

«Quando a volte la vita ci mette davanti a situazioni complicate da gestire, l’unica opportunità che abbiamo è quella di trarne vantaggio come un grande insegnamento. – conclude poi la Amoroso – Arriva un momento preciso dove devi scegliere cosa e come viverlo ed è in quel momento che ho deciso di guardare tutto con una nuova prospettiva. Ed è lì che ho ritrovato me stessa. Spero con tutto il cuore che possa essere così anche per voi».

Alessandra Amoroso e A – LIVE, tutta sulla rivoluzionaria piattaforma

A – LIVE è la rivoluzionaria piattaforma digitale nata per creare un nuovo universo espressivo. Un mondo fatto di video immersivi a 360°, audio spazializzato e possibilità innovative di interazione e valorizzazione degli artisti.

Dopo HEROES, BLACK ANIMA: Live from the Apocalypse dei Lacuna Coiol e Entra in contatto dei negramaro, A – LIVE ha ospitato il grande evento in live streaming di Alessandra Amoroso.

«Siamo molto onorati di questa collaborazione con Alessandra e del fatto che lei abbia scelto di presentare i suoi nuovi brani e il suo repertorio con un evento digitale e di permettere ai suoi fan di stare insieme grazie alle Feature interattive A-LIVE nonostante le limitazioni dovute alla pandemia. Le emozioni legate alla musica non si devono fermare. – racconta Alex Braga, co-fondatore della piattaforma – Dobbiamo cercare nuovi orizzonti creativi per creare nuove forme di emozioni sul digitale che è un terreno sconfinato è pronto da esplorare grazie alle nuove tecnologie ed A-LIVE è la piattaforma perfetta per farlo».

A-LIVE nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire. A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs.