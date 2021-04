‘Mai Dire Mai (La Locura)’ di Willie Peyote è Disco d’Oro

'Mai dire Mai (La Locura)' di Willie Peyote è Disco d'Oro. Esaurito in pochi giorni il 45 giri che conteneva l’inedito sanremese.

Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote viene certificato Oro da FIMI-GFK. Il brano, presentato sul palco del Festival di Sanremo 2021, ha ottenuto durante la kermesse il premio della Critica Mia Martini.

Il singolo, che dalla sua pubblicazione non ha mai lasciato le classifiche ufficiali sia di vendita che radio, è accompagnato da un video ufficiale ideato e diretto da Sans Film (Gabriele Ottino, Paolo Bertino, Sharon Ritossa) che ha superato 4 milioni di visualizzazioni.

Mai dire mai (la locura) di Willie Peyote, conquistando l’Oro, ottiene la sua prima certificazione. Il brano è stato pubblicato in 45 giri il 26 marzo ed è subito andato esaurito. Il vinile 7’’ colorato contiene da una parte il brano sanremese e sul lato B il precedente inedito La Depressione è un periodo dell’anno, mai pubblicato prima su supporto fisico.

Il 2021 di Willie Peyote si è aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con Mai dire mai (La locura). Il tutto in attesa di poter ripartire in tour. Il tour sold out che accompagnava l’uscita del disco ioDegradabile è stato infatti interrotto a causa della pandemia. Le ultime date rimanenti verranno recuperate nel 2022. Per informazioni www.magellanoconcerti.it.