Ariana Grande sarà coach nella 21esima stagione di The Voice USA

Ariana Grande annuncia a sorpresa su Twitter che sostituirà Nick Jonas come coach di The Voice USA. Le reazioni però sono contrastanti.

Ariana Grande sarà coach di The Voice USA. L’annuncio è arrivato a mezzo Twitter e ha sorpreso tutti i fan di Ariana Grande, e non solo.

«Sorpresa!!! – scrive Ariana sui social – Sono entusiasta, onorata ed emozionata di unirmi a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton nella prossima stagione, la 21esima, di The Voice! Nick Jonas ci mancherai».

La notizia di Ariana Grande arriva mentre negli USA la ventesima stagione di The Voice è ancora in onda sulla NBC e, proprio come annunciato dalla stessa popstar, nella prossima edizione sarà Nick Jonas ad abbandonare la sedia per cederla alla collega.

LEGGI ANCHE: Fuori il remix di ’34+35′ di Ariana Grande con Megan Thee Stallion e Doja Cat (che dissa 6ix9ine)

John Legend ha prontamente risposto – sempre a mezzo Twitter – dando il benvenuto ad Ariana Grande. «Sono emozionato di dare il benvenuto ad Ariana nella nostra famiglia di The Voice» scrive il cantautore condividendo il post della Grande.

Una news che ha prevedibilmente emozionato tutti i fan di Ariana, mostrando però anche il fianco a qualche bonaria critica. Uno dei commenti con più like sotto il tweet di Ariana Grande (quasi 2000 like) sottolinea che di solito si diventa il giudice di un talent quando non si è più sulla cresta dell’onda.

«Amore non questo. – scrive l’utente – Sei ancora nella tua fase post-imperiale da pop star, aspetta il momento in cui ti sarà difficile piazzare un singolo in top 10 e un album da promuovere prima di fare il giudice di un talent show». C’è però chi puntualizza che, al contrario, con la presenza di Ariana il pubblico di The Voice aumenterà visibilmente considerando la sua massiccia fanbase. La premiere della stagione è prevista per il 20 settembre 2021.