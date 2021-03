Colapesce Dimartino: il podcast ‘BIG!’ con il dietro le quinte di Sanremo

Dal 29 marzo è disponibile sulle piattaforme digitali il podcast 'BIG!' di Colapesce Dimartino, con il dietro le quinte di Sanremo 2021.

Dal 29 marzo è disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Podcasts e Spreaker) BIG!, il primo podcast di Colapesce Dimartino prodotto da LifeGate Radio con il supporto di Opel. Un audio-documentario in prima persona, con aneddoti e retroscena raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Un racconto sonoro in soggettiva dal punto di vista del duo, in testa a tutte le classifiche radio e streaming con la loro Musica leggerissima.

BIG! è frutto del lavoro straordinario di Giacomo De Poli, direttore artistico LifeGate, e Marco Rip Turconi, sound producer, field recordist e documentarista audio. Il team ha letteralmente pedinato a distanza i due artisti durante la settimana del Festival, non potendoli mai incontrare fisicamente. Li hanno ascoltati e registrati tutto il giorno (rievocando un po’ il film del 2006 Le vite degli altri), per costruire un archivio costituito da più di 15 Gigabyte di materiale. Dall’archivio poi Giacomo e Marco hanno estrapolato i contributi più interessanti trasportando nel podcast i momenti più intimi.

Colapesce Dimartino, il podcast documentario su Sanremo 2021

Il risultato è un documentario sonoro ricco di sfumature, dalle quotidiane zoom call ai messaggi vocali, dalle loro apparizioni sui media ai rumori d’ambiente delle stanze del festival registrati da entourage e manager, fino ai suoni registrati in modalità field recording della città di Sanremo con tutte le sue voci, ma soprattutto con tutti i suoi silenzi dati da un festival senza pubblico.

«Io e Marco siamo partiti per Sanremo con l’idea di fare un documentario, di raccontare la prima esperienza al Festival di due persone, due artisti davvero speciali – racconta Giacomo De Poli, direttore artistico di LifeGate Radio – Col passare dei giorni però ci siamo accorti che stavamo assistendo da vicino a qualcosa di ben più grande, a una delle pagine più belle della storia della canzone italiana. Poterla raccontare e condividere è stato davvero un privilegio».

Lunedì 29 marzo alle ore 21.30, Colapesce e Dimartino saranno anche protagonisti del salotto di Casa LifeGate su Clubhouse insieme al direttore artistico di LifeGate Radio Giacomo De Poli e il regista Marco Rip Turconi.