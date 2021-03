Angelica: live streaming il 31 marzo

La cantautrice monzese presenterà per la prima volta dal vivo Storie di un appuntamento, il suo secondo album. L’appuntamento è alle 21.30 sul canale YouTube di Carosello Records.

Mercoledì 31 marzo alle ore 21.30 sul canale YouTube di Carosello Records sarà trasmessa la première della live session di Storie di un appuntamento, il secondo album per Carosello Records dell’interessante cantautrice monzese .Un’imperdibile performance dal vivo trasmessa in diretta con la possibilità per il pubblico di intervenire e commentare, dove le otto tracce che compongono il nuovo disco, fra le quali Karma https://www.youtube.com/watch?v=ELQ7nBTjlis, prendono finalmente vita in un live assolutamente da seguire. Storie di un appuntamento è fatto di gioie e paure, di attese e delusioni, di speranze e ricordi. Sono le pagine di un diario che raccontano l’importanza di imparare a guardarsi allo specchio, riconoscendo le proprie fragilità per riuscire a superarle, accettandosi per quello che si è. Testi intimi che fluttuano in un mondo sonoro fatto di atmosfere vintage e analogiche, dove suoni retrò guidati dall’amore per la melodia italiana si mescolano a sonorità fresche e moderne che spaziano dal lo-fi al pop, passando da momenti sognanti ad altri più elettronici e dance, pescando dal funk e a tratti dalla house senza mai dimenticare l’amore per il rock e la psichedelia. Tutto parte dal passato di Angelica, al secolo Angelica Schiatti, che a dodici anni anni ha il suo primo colpo di fulmine musicale: costretta a letto durante le vacanze estive da una malattia, si fa regalare dai genitori una radio. Nel lettore cd il negoziante ha dimenticato ONE, la compilation dei Beatles, e per Angelica è subito amore. È il suo Anno Zero: i Fab Four hanno acceso la fiamma della sua passione per la musica, che non si spegnerà più. Dopo aver investito tutti i suoi risparmi per comprare l’intera discografia del quartetto di Liverpool, Angelica comincia a viaggiare avanti e indietro nella linea del tempo, ascoltando e studiando i mondi sonori che incontra. Si avvicina alla chitarra da autodidatta: all’inizio suona a specchio, prendendo gli accordi dai libri e riproducendoli al contrario, e quindi si convince di essere stonata. Fortunatamente chiede aiuto al maestro di coro gospel della sua scuola, che le apre un mondo che tuttora è il suo. L’ambiente in cui è cresciuta è molto lontano dai suoi ascolti da adolescente (musica anni sessanta, gruppi brit rock e musica house) e non riesce a trovare valvole di sfogo. Appena possibile dunque, lascia la provincia per raggiungere Milano per fare musica. Tra jam session allo storico locale milanese Scimmie e molti altri, inizia dunque a suonare in giro le sue canzoni. Dopo poco diventa la leader dei Santa Margaret, band con la quale si è fatta conoscere al grande pubblico. Il gruppo ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation. Tra il 2016 e il 2017 capisce di avere cose da dire in una forma diversa ed estranea alla musica fatta con la band, e inizia così a lavorare sui suoi pezzi da sola, non più sala prove ma a casa con chitarra, pianoforte e pc. Nel 2019 Angelica inaugura la sua avventura solista con l’album Quando finisce la festa, che ha riscosso ottimi feedback di pubblico e critica portandola a esibirsi nei principali club e festival italiani tra cui MI AMI 2019, Home Festival e Zoo Music Fest. Viene inoltre scelta per aprire il tour italiano di Miles Kane, cantautore inglese co fondatore insieme ad Alex Turner dei Last Shadow Puppets, e stringe una partnership con Gibson per il tour e la registrazione dell’album. A novembre 2019 collabora con l’attore Giacomo Ferrara (lo “Spadino” dell’acclamata serie Netflix Suburra) per il singolo Vecchia novità. Nel 2020 si esibisce in streaming per Levi’s e per Patrizia Pepe. Nello stesso anno pubblica i singoli C’est Fantastique, Il momento giusto e L’ultimo bicchiere, trittico di brani che ha anticipato la pubblicazione, a febbraio 2021, del nuovo album di inediti Storie di un appuntamento. Ed ora la fotografia che Angelica ha scattato a se stessa in Storie di un appuntamento è pronta ad animarsi in un’esperienza unica che è quanto di più simile a un concerto si possa avere in questo momento. Un imperdibile assaggio di quello che succederà quando si potrà tornare a calcare palcoscenici ed abbracciare pubblici reali, quando lo spettacolo dal vivo tornerà a essere finalmente possibile.

CREDITS

Voce: Angelica

Batteria: Raffaele Scogna

Tastiera: Daniela Mornati

Chitarra: Valerio Mina

Mix: Federico Carillo

casa di Produzione: Basement HQ

Executive producer: Francesco Crespi

Producer: Valeria Spilotro

Director & DoP: Luca Esposito

Gaffer: Max Zampolli

Focus Puller: Milos Rimini

Steadycam: Davide Carboni

Second Unit: Stefano Govi

Editor: Tobia Peruzzi

Colorist: Daniel Palluca

