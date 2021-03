Laura Pausini e il chiarimento con Warner: «Oggi mi sono sentita in famiglia»

Con un post sui social, Laura Pausini racconta del chiarimento avvenuto con la Warner: «Mai pensato di lasciarla».

Pace fatta tra Laura Pausini e Warner Music Italia. Anche se, a dirla tutta, non si trattava di una lite, quanto del racconto da parte della cantante (ricordiamo, candidata all’Oscar) di alcuni momenti non proprio sereni della sua carriera. Laura ne ha parlato in un’intervista rilasciata al giornale spagnolo La Vanguardia.

«Due anni fa sono stata nominata ai Latin Grammy per Hazte Sentire. – racconta Laura nell’intervista – Chiamai la mia casa discografica, e mi dissero Per l’età che hai e per la musica che va ora, crediamo che non vincerai. Non ti pagheremo il viaggio».

LEGGI ANCHE: Laura Pausini candidata al Premio Oscar: «Importante per la cultura italiana»

«Ero così sorpresa che scoppiai a piangere. I miei genitori mi suggerirono di fare un viaggio di famiglia a Las Vegas e, se avessi vinto, sarebbe rimasto almeno quel ricordo. Vinsi. Da allora non parlo più con i miei discografici in Italia. Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di fiori, che ho rifiutato e rispedito indietro».

Laura Pausini racconta il chiarimento con Warner

L’intervista – prevedibilmente – è rimbalzata sul web senza commenti né da parte di Laura Pausini né della stessa Warner. Finché non è stata la stessa Laura Pausini – a mezzo social – a raccontare di un recente chiarimento con il Presidente della casa discografica.

«Dopo tanto tempo oggi ho parlato con il presidente della mia casa discografica con il quale si era creata una situazione spiacevole per il Latin Grammy 2018. – scrive Laura – Sono contenta che mi abbia chiamato e che ci siamo chiariti. Non ho mai pensato di lasciare la Warner Italia perché i cambiamenti per me sono lutti e perché insieme a loro che mi hanno firmata a 18 anni, io sono cresciuta. Ecco perché sono stata male dopo l’episodio ai Latin Grammy. A me piace sentirmi parte di una famiglia e come in tutte le famiglie le cose si devono chiarire insieme senza abbandonarci e oggi mi sono sentita in famiglia. Chiarirsi e ricevere le scuse, mi ha fatta sentire abbracciata e io adesso sono più carica che mai.. si parte alla grande per tutto ciò che ci aspetta… insieme».