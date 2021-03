Classifica musica: Måneskin volano al comando con il nuovo album

Tanta nuova musica nella Top of the Music 12, con i nuovi album dei Måneskin e Madame che debuttano nelle posizioni più altre della classifica. Le Top Ten della settimana.

Come ogni venerdì che si rispetti, ecco la classifica FIMI sugli album e i singoli della settimana appena trascorsa. Tante le novità nella Top Ten con bei sei nuove entrate. Debuttano direttamente in vetta alla chart i vincitori del Festival di Sanremo 2021: il nuovo disco dei Måneskin, Teatro d’ira – Vol. I, guadagna subito il primo posto.

Si ferma, invece, sul secondo gradino portandosi a casa la medaglia d’argento Madame, talento rivelazione che ha pubblicato il suo primo progetto discografico. I Mortali2 di Colapesce e Dimartino sono, quindi, al terzo posto mentre Justice di Justin Bieber esordisce quarto e ‘La voce del padrone’ di Franco Battiato è la nuova entrata in quinta posizione.

Nella seconda metà della Top Ten album resiste Obe di Mace (è sesto) mentre Chemtrails Over The Country Club di Lana Del Rey debutta al settimo posto. Ghemon balza subito in ottava posizione con il nuovo disco E vissero feriti e contenti che precede Plaza di Capo Plaza e Fine Line di Harry Styles.

Top Ten album settimana 12/2021

Teatro d’ira – Vol. I – Måneskin (NEW) Madame – Madame (NEW) I Mortali2 – Colapesce Dimartino Justice – Justin Bieber (NEW) La voce del padrone – Franco Battiato (NEW) Obe – Mace Chemtrails Over The Country Club – Lana Del Rey (NEW) E vissero feriti e contenti – Ghemon (NEW) Plaza – Capo Plaza Fine Line – Hatty Styles

L’effetto Sanremo si fa sentire anche nella Top Ten dei singoli (download + streaming premium) con il podio occupato, nell’ordine, da Colapesce & Dimartino, Madame e Måneskin. Ben otto brani su dieci arrivano dal festival, a eccezione de La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo e di Lady di Sangiovanni, dalla scuderia di Amici20.

Top Ten singoli settimana 12/2021

Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Voce – Madame Zitti e buoni – Måneskin Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez La genesi del tuo colore – Irama La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Fiamme negli occhi – Coma_Cose Dieci – Annalisa Parlami – Fasma & GG Lady – Sangiovanni

Pochi cambiamenti tra le preferenze radiofoniche con Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino al comando della Classifica EarOne Airplay per la terza settimana consecutiva. A seguire, sul podio, si confermano Chiamami per nome di Francesca Michielin & Fedez e Fireworks dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks. Da segnalare il balzo in Top Ten de La Rappresentante di Lista il cui brano sanremese Amare guadagna 15 posizioni e si piazza all’ottavo posto. Le tre più alte nuove entrate sono, infine, Magia di Alvaro Soler (posizione 27), Ti raggiungerò di Fred De Palma (posizione 39) e mars di Yungblud (posizione 71).

Top Ten airplay radio settimana 12/2021

Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez Fireworks – Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks Right Now – Sophie and The Giants La genesi del tuo colore – Irama We’re Good – Dua Lipa Dieci – Annalisa Amare – La Rappresentante di Lista All You Ever Wanted – Rag’n’Bone Man Follow You – Imagine Dragons

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto di Gabriele Giussani da Ufficio Stampa Words For You