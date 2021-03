Classifica musica: Ermal Meta e Annalisa sul podio, Colapesce & Dimartino dominano i singoli

La ‘Tribù Urbana’ di Ermal Meta conquista il primo posto della chart album mentre Colapesce & Dimartino guadagnano la vetta nei singoli. Le Top Ten della settimana.

La classifica settimanale FIMI parla italiano, complice ovviamente l’effetto Sanremo con gli album usciti durante e dopo la kermesse musicale. Al vertice della Top of the Music 11/2021, dedicata ai dischi più venduti e ascoltati dal 12 al 18 marzo, troviamo la Tribù Urbana di Ermal Meta che debutta, così, sul gradino più alto.

Al secondo posto, invece, un’altra artista sanremese: è Annalisa con Nuda10, riedizione dell’album dello scorso anno che precede Mace, in terza posizione con Obe. Altre due new entry nelle successive posizioni dove troviamo Aiello, quarto con Meridionale, e Fulminacci, quinto con Tante care cose.

La chart album vede, quindi, in sesta posizione la compilation dedicata al Festival di Sanremo 2021 seguita da Plaza di Capo Plaza (settimo), OK di Gazzelle (all’ottavo posto) e Il ballo della vita dei Måneskin (noni). Chiude la rosa dei dieci album della settimana Famoso di Sfera Ebbasta.

Top Ten album settimana 11/2021

Tribù Urbana – Ermal Meta (NEW) Nuda10 – Annalisa Obe – Mace Aiello – Meridionale (NEW) Tante care cose – Fulminacci (NEW) Sanremo 2021 – Various Plaza – Capo Plaza OK – Gazzelle Il ballo della vita – Måneskin Famoso – Sfera Ebbasta

Ed è effetto Sanremo anche Top Ten dei singoli (download + streaming premium) dove Colapesce & Dimartino con Musica leggerissima scalzano dalla vetta Francesca Michielin & Fedez, scivolano al quarto posto con Chiamami per nome. Medaglia d’argento per Madame con Voce che precede i Måneskin terzi con Zitti e buoni.

Top Ten singoli settimana 11/2021

Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Voce – Madame Zitti e buoni – Måneskin Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez La genesi del tuo colore – Irama Fiamme negli occhi – Coma_Cose La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Dieci – Annalisa Parlami – Fasma & GG Mai dire mai (La locura) – Willie Peyote

Passando al mondo delle radio, Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino si mantiene al comando della Classifica EarOne Airplay Radio. Il brano precede Chiamami per nome di Francesca Michielin & Fedez (che guadagna 5 posizioni rispetto a una settimana fa) e Fireworks dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (stabili al terzo posto). Le tre più alte nuove entrate sono Follow You degli Imagine Dragons (15°), Hold On di Justin Bieber (80°) e Heat Above (alla posizione 81).

Top Ten airplay radio settimana 11/2021

Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez Fireworks – Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks Right Now – Sophie and The Giants La genesi del tuo colore – Irama We’re Good – Dua Lipa Dieci – Annalisa All You Ever Wanted – Rag’n’Bone Man Glicine – Noemi La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo

