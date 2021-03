‘Zitti e Buoni’ dei Måneskin è Disco d’Oro

'Zitti e Buoni', il brano con cui i Måneskin hanno vinto il 71° Festival di Sanremo, è già certificato disco d'oro.

Zitti e Buoni, il brano con cui i Måneskin hanno vinto il 71° Festival di Sanremo, è già certificato disco d’oro. Scritto e composto interamente dalla band, Zitti e Buoni – che conta oltre 16 milioni di streaming, con sonorità crude e distorte – è un brano carico che ha la dimensione live nel suo DNA. Si tratta di un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo.

LEGGI ANCHE: Måneskin in tour a dicembre 2021: tutte le date e le info

Il videoclip, diretto da Simone Peluso, vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan alternarsi sulla scena interpretando con un’energia vigorosa il brano, tutto girato in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni membro della band.

Zitti e Buoni farà parte di Teatro d’ira – Vol.I, il nuovo album, già disponibile in preorder, in uscita il 19 marzo.

L’Oro di Zitti e Buoni arriva dopo l’annuncio del sold out in pochissime ore dei concerti, organizzati e prodotti da Vivo Concerti, previsti nei palazzetti di Roma (martedì 14 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport) e Milano (sabato 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago), con il raddoppio degli show in entrambe le venue, previsti per mercoledì 15 dicembre a Roma e domenica 19 dicembre a Milano.

Questi risultati si vanno ad aggiungere alle certificazioni dei Måneskin che ad oggi hanno collezionato oltre 16 dischi di platino e 6 dischi d’oro.