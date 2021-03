Su TikTok risuona la voce delle donne: ecco l’iniziativa

Per tutto il mese di marzo TikTok promuove l’iniziativa #PerLeDonne in collaborazione con Shesaid.so per incoraggiare i talenti femminili.

Non un solo giorno, ma un intero mese per far sentire la voce delle donne. È l’iniziativa di TikTok che, sino alla fine di marzo 2021, promuove il progetto #PerLeDonne a sostegno dei talenti al femminile. I dati parlano, purtroppo, chiaro e vedono le cosiddette quote rosa in netta minoranza.

Ecco i numeri: solo il 21% delle performance di musica elettronica sono realizzate da donne. Nelle orchestre, solo un professore di tromba su 103 è donna. E sono il 2% sul totale le donne che rivestono il rivolo di produttori musicali. A partire da questo quadro, la piattaforma social si impegna a lavorare per un futuro più inclusivo nel settore della musica.

La campagna europea #WeAreHere, diventa, nel nostro Paese #PerLeDonne e, grazie alla collaborazione con Shesaid.so, prevede pillole e consigli di artiste e professioniste che vogliono incoraggiare i talenti emergenti. Tante le occasioni di confronto tra momenti di formazione, domande, risposte, video motivazionali e dirette sul profilo TikTok di Shesaid.so.

TikTok dedica l'intero mese di marzo alle donne: musica, cultura, intrattenimento e mentorship, la voce delle donne risuona su TikTok. Per saperne di più 👉 https://t.co/mf6NLZiAtp…#PerLeDonne #8marzo #IWD pic.twitter.com/mMxQ0aCR3K — TikTok Italia (@TikTok_it) March 8, 2021

“La nostra community è ricca di donne incredibili, che hanno contribuito a rendere TikTok ciò che è oggi – commenta Jana Ulaite, Head of Brand & Partnerships Marketing for Europe – Abbiamo tanti buoni motivi per amare l’industria musicale, ma non possiamo ignorare che le donne siano ancora sottorappresentate. Dai ruoli artistici a quelli tecnici, dal business alla produzione, le pari opportunità e la rappresentanza sono limitate.”

Nell’ultimo anno, in particolare, abbiamo assistito a un impatto a dir poco straordinario sul mondo della musica. – aggiunge Andreea Magdalina, Founder di Shesaid.so –. Siamo entusiaste di collaborare con i team di TikTok nel quadro del loro impegno a rendere il nostro settore più inclusivo per le donne e le minoranze di genere. […] E l’8 marzo è solo l’inizio: non vediamo l’ora di svelare tutti gli eventi incredibili che stiamo preparando insieme per le prossime settimane.

Oltre ad Annalisa e Federica Carta, tra le protagoniste ci sonoCristina Lazic (DJ e Producer Italiana e Marketing Manager Google IT), Anfisa Letyago (artista) e Jessica Gaibotti (Founder JMG Project). TikTok dedica, inoltre, al genio femminile in musica tre playlist dedicate: Rap (con brani di Madame, M¥SS KETA, Roshelle), Indie (ARIETE, Levante e Cara) e Pop (Emma, Elodie, Annalisa e tante altre).

Ma #PerLeDonne non è solo musica: parlerà anche di poesia, sport, salute, benessere e alimentazione grazie agli interventi di creator affermate. Perché ciò che conta è parlare e far parlare tutte le donne.

