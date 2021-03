Francesco De Gregori con Stefano Bollani e Valentina Cenni sulle note di ‘Hey Jude’

Nel backstage di 'Via dei Matti numero 0', Francesco De Gregori e Stefano Bollani improvvisano sulle note dell’iconica Hey Jude dei Beatles.

Nelle immagini inedite di backstage del nuovo programma di Rai3 Via dei Matti numero 0, Francesco De Gregori e i padroni di casa Stefano Bollani e la moglie Valentina Cenni si divertono a improvvisare sulle note dell’iconica Hey Jude dei Beatles.

La prima puntata, con ospite il Principe, andrà in onda lunedì 15 marzo, dalle 20.20 alle 20.45 su Rai3. Martedì 16 marzo è la volta di Edoardo Bennato, a seguire Marisa Laurito prevista per mercoledì 17 e Neri Marcorè giovedì 18 marzo. A concludere questa prima settimana sarà Checco Zalone, ospite venerdì 19 marzo.

Stefano Bollani torna in tv e lo fa insieme a sua moglie, l’attrice Valentina Cenni, invitandoci direttamente nella loro casa immaginaria. Una casa piena di musica, in Via dei Matti Numero 0, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.20 alle 20.45 su Rai 3 a partire dal 15 marzo.

Tutti i giorni Stefano e Valentina ci accolgono in una casa in cui tutti vorremmo abitare. Una casa aperta ad amici e note, storie e sorrisi.

Il 26 marzo esce inoltre il nuovo album di Stefano Bollani, El Chakracanta / Live in Buenos Aires – con pregiate registrazioni live e Buenos Aires dei suoi sui concerti per piano e orchestra. Concerto Azzurro dedicato al chackra della gola e Concerto Verde, lavoro ispirato dal pensiero religioso induista dedicato al quarto chakra del cuore che è di colore verde e dai due tanghi Libertango di Ástor Piazzolla e Don Agustín Bardi di Horacio Salgán.