Grammy, Billie Eilish vince il Record of the Year per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo Billie EIlish vince il Record of the Year ai Grammy. È il premio più prestigioso e l'album non c'entra nulla.

Dopo aver portato a casa tutti i principali premi durante l’edizione 2020, Billie Eilish ha ottenuto il premio più importante dell’edizione 2021, il Record of the Year per il brano Everything I Wanted.

Non è l’unico premio assegnato a Billie Eilish che festeggia insieme al fratello Finneas anche il Grammy per la Best Song Written For Visual Media per No Time To Die.

Si tratta del secondo anno consecutivo che Billie Eilish si porta a casa l’Award più importante dei Grammy, considerando che nel 2020 aveva vinto con Bad Guy. Durante il discorso di ringraziamento, la Eilish è apparsa sorpresa, tanto da dichiarare di «essere veramente imbarazzata». Billie Eilish si è poi rivolta alla collega – e competitor – Megan Thee Stallion – con queste parole.

«Megan, amica, stavo per scrivere un discorso su quanto ti meriti questo premio, ma poi ho pensato Non vincerò mai, non mi sceglieranno mai». E invece.

Il Record of the Year (Registrazione dell’anno) è uno dei quattro Grammy Award più prestigiosi che premia l’artista e il team di realizzazione del brano candidato. Si differenzia dal premio Song of the Year (Canzone dell’anno) perché quest’ultimo premia colui che ha scritto il brano e non l’artista (a meno che la canzone non sia stata scritta o co-scritta dall’artista stesso).