Classifica musica: Sanremo conquista le chart, Michielin & Fedez primi nei singoli

La classifica singoli è guidata da Francesca Michielin & Fedez mentre in radio Colapesce & Dimartino sono i più suonati. Le Top Ten della settimana.

In vetta alla classifica settimanale FIMI che segnala gli album e le compilation più vendute degli ultimi sette giorni c’è ‘Bro (Amici 2021)’ del talent show di Maria De Filippi. Alle spalle, in seconda posizione, la prima nuova entrata, ovvero la raccolta con i brani di Sanremo 2021 che precede ‘Obe’ di Mace.

Capo Plaza si ferma invece a un pelo dal podio con il suo ultimo progetto, ‘Plaza’, che anticipa ‘My Mamma’ de La Rappresentante di Lista, i più alti sanremesi della Top of the Music 10/2021. Nei giorni dal 5 all’11 marzo, poi, ‘Il ballo della vita’ dei Måneskin balza di ben 95 posizioni in attesa del prossimo disco ‘Teatro d’ora – Vol. 1’ (dal 16 aprile).

E ancora, al settimo posto c’è Francesca Michilien con ‘FEAT (Stato di natura)’ seguita da ‘Ok’ di Gazzelle e ’17 Dark Edition’ di Emis Killa & Jake La Furia. Completa la Top Ten settimanale ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta.

Top Ten album settimana 10/2021

Bro (Amici 2021) – Various Sanremo 2021 – Various (NEW) Obe – Mace Plaza – Capo Plaza My Mamma – La Rappresentante di Lista (NEW) Il ballo della vita – Måneskin FEAT (Stato di natura) – Francesca Michielin (NEW) OK – Gazzelle 17 Dark Edition – Emis Killa & Jake La Furia Famoso – Sfera Ebbasta

L’effetto Sanremo si fa sentire nella Top Ten dei singoli (download + streaming premium) guidata da Chiamami per nome di Francesca Michielin & Fedez. Medaglia d’argento per Zitti e buoni dei Måneskin che precedono Colapesce & Dimartino con Musica leggerissima. Tra i sanremesi nella hit parade FIMI anche Madame, Irama, Coma_Cose, Annalisa, Willie Peyote, Fasma & GG e Ermal Meta.

Top Ten singoli settimana 10/2021

Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez Zitti e buoni – Måneskin Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Voce – Madame La genesi del tuo colore – Irama Fiamme negli occhi – Coma_Cose Dieci – Annalisa Mai dire mai (La locura) – Willie Peyote (NEW) Parlami – Fasma & GG Un milione di cose da dirti – Ermal Meta (NEW)

L’onda sanremese investe anche le radio italiane che premiano Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino. Il brano, al vertice della chart settimanale, conquista anche il Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 grazie a un punteggio di audience pari a 138279,4 e 2834 passaggi radiofonici totali dal 4 all’11 marzo. Sul secondo gradino della classifica troviamo Right Now di Sophie and The Giants (+8 posizioni), quindi, al terzo posto, Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (+12)

Top Ten airplay radio settimana 10/2021

Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino Right Now – Sophie and The Giants Fireworks – Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks Inuyasha – Mamhood Save Your Tears – The Weeknd We’re Good – Dua Lipa Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Cuore amaro – Gaia Glicine – Noemi

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto Kikapress