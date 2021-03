MEI, Classifica indipendenti: Fulminacci guida la Top Ten del mese

La Indie Music Like di febbraio 2021 vede balzare al comando Fulminacci, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Scopri la Top Ten del mese.

MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti ha comunicato la consueta classifica mensile che segnala i brani più ascoltati degli ultimi trenta giorni. A febbraio è Fulminacci a guidare la Top Ten: fresco dell’esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2021, il cantautore è al primo posto della Indie Music Like con il brano Un fatto tuo personale.

Scende, invece, in seconda posizione Diodato con Fino a farci scomparire che precede il singolo Il mio amico di Madame insieme a Fabri Fibra, indiscutibile hit del momento. Si ferma ai piedi del podio Non dei The Zen Circus seguiti da Belva di Gazzelle (quinto) e da Il regalo perfetto di Galeffi (al sesto posto).

La Indie Music Like di febbraio 2021 continua poi con Blue Jeans di Franco126 & Calcutta in settima posizione e con Quando impazzirò di Bugo, che chiude all’ottavo posto. Fanalini di coda Samuel e Colapesce con il singolo Cocoricò (nono) e Ghali decimo con 1993.

Di seguito tutti i dettagli della Indie Music Like di febbraio 2021:

Fulminacci – Un fatto tuo personale Diodato – Fino a farci scomparire Madame feat. Fabri Fibra – Il mio amico The Zen Circus – Non Gazzelle – Belva Galeffi – Il regalo perfetto Franco126 & Calcutta – Blue Jeans Bugo – Quando impazzirò Samuel & Colapesce – Cocoricò Ghali – 1993

LEGGI ANCHE: Sanremo: tutti i numeri e le curiosità sull’edizione più ascoltata di sempre su Spotify

Ascolta la playlist del MEI dedicata alla Indie Music Like.

Foto di Sara Pellegrino da Ufficio Stampa V. Aiuto