‘Luce Social Club’, anticipazioni: Roberto Angelini presenta live i nuovi brani

Va in onda venerdì 12 marzo alle ore 20.00 su Sky Arte (e su NOW Tv) la nuova puntata di 'Luce Social Club'. Le anticipazioni.

In onda venerdì 12 marzo alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400) e disponibile on demand e in streaming su NOW TV la nuova puntata di Luce Social Club. Il programma di approfondimento culturale è condotto da Gianni Canova e Martina Riva. La produzione è di Erma Pictures, in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini. La regia è di Max De Carolis.

Dopo la partenza di stagione dello scorso venerdì, Luce Social Club annuncia una nuova puntata dedicata alla versatilità.

Luce Social Club, gli ospiti del 12 marzo

Ci sarà l’attrice Valentina Cervi, di recente tra i protagonisti de Gli Infedeli di Stefano Mordin e de L’ultimo Paradiso di Riccardo Ricciardulli. Presente anche il montatore e regista Jacopo Quadri che presenterà il suo ultimo documentario Ultimina, già vincitore del Premio Corso Salani per il Miglior Film al Trieste Film Festival 2021 e presentato in concorso anche all’International Documentary Film Festival IDFA di Amsterdam. L’attrice, regista e fotografa Chiara Caselli racconterà la sua recente partecipazione nel film Sky Original Lei mi parla ancora di Pupi Avati, disponibile su Sky Cinema e on demand, e la sua presenza nel cast del prossimo film dei Manetti Bros. intitolato Il mostro della cripta. Con una carriera attiva anche sul fronte fotografico, i suoi lavori sono tra quelli oggi esposti al Museo Palazzo Doebbing. Per la precisione, all’interno della mostra Incontri a Sutri – da Giotto a Pasolini, curata da Vittorio Sgarbi.

Sul fronte musicale, è atteso sul palco di Luce Social Club il musicista Roberto Angelini. Angelini è autore, chitarrista e produttore tra i più apprezzati della scena, con una carriera televisiva ormai quasi decennale. In puntata Angelini presenterà dal vivo i nuovi brani, preludio al suo prossimo album di inediti in uscita in autunno.