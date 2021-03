Bob Salmieri Bastarduna quintet: fuori nuovo album

...And mama was a belly dancer è il nuovo album di Bob Samieri. In compagni dei Bastarduna quintet il sassofonista, compositore e scrittore romano d’origine siciliana descrive, in maniera autobiografica, personaggi fantastici da vecchio tabarin ed avanspettacolo visti con gli occhi di un bambino.

Questa volta solo davvero pochi gli echi di world che si sprigionano dalle pagine di questo nuovo album di Bob Salmieri, già disponibile in cd (Cultural Bridge Indie Label) e su tutte le piattaforme digitali. …And mama was a belly dancer” è, infatti, un ottimo album di jazz strumentale visionario nei riferimenti, ma abbastanza classico nel sound (con sonorità d’organo, vibrafono e piano in bella evidenza), concepito fra Ottobre e Dicembre e realizzato in modo funambolico. In particolare, si tratta di un concept album in parte autobiografico, che descrive personaggi fantastici d’ambito circense o da vecchio tabarin, animatori d’avanspettacolo visti con gli occhi di un bambino. Questo anche se il titolo lascia presagire atmosfere orientaleggianti che invece sono totalmente assenti, se non nei ritmi di un paio di brani (in particolare, Madame Oculus). Un album suonato in maniera impeccabile, con il sax tenore di Salmieri in bella evidenza, e sicuramente voluto con forza dallo stesso, nonostante i problemi legati alla pandemia. Affiancano, in questo caso, l’artista d’origine siciliana i Bastarduna quintet, un nome che nella tradizione identifica i fichi d’India tardivi, nati da una seconda fioritura a scapito dei fichi d’India della prima, figli illegittimi, deliziosi ma senza semi. Una nuova avventura musicale per il vulcanico Bob Salmieri, già alla testa di formazioni come Milagro Acustico ed Erodoto Project e creatore dell’etichetta indipendente Cultural Bridge Label. E che, come già accaduto in passato, potrebbe avere un seguito visto anche l’ottimo ed interessante esordio

Type: Album

Product Format: CD

UPC: 0607816280451

Cat number: CBBS2101

Artist: Bob Salmieri Bastarduna quintet

Album title: …And mama was a belly dancer

Label: Cultural Bridge Indie Label

Release date: 7 marzo 2021

Genre: Mediterranean Jazz

Sound engineer: Bob Salmieri

Recorded and mixed: Ottobre/Dicembre 2020

Produced by: Bob Salmieri/Cultural Bridge

Website: www.bobsalmieri.com

Artists:

Bob Salmieri: Tenor sax

Giancarlo Romani: Trumpet

Vincenzo Lucarelli: Organ, Rhodes piano

Maurizio Perrone: Doublebass

Massimiliano de Lucia: Drums

Ospite:

Mateusz Nawrot: Vibraphone , grand piano (on 2,3,7)

Track list:

1 and mama was a belly dancer (ITFKD2100001)

2 The Balinese dancer (ITFKD2100002)

3 Madame Oculus (ITFKD2100003)

4 The flying devils (ITFKD2100004)

5 Mr Thunder (ITFKD2100005)

6 The dwarf’s lover (ITFKD2100006)

7 The Balinese dancer (reprise) (ITFKD2100007)

8 Men with the painted faces (ITFKD2100008)