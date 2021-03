‘Beautiful’, il nuovo singolo di Michele Morrone: «L’amore è sempre qualcosa di positivo»

Il nuovo singolo di Michele Morrone, 'Beautiful', dal 5 marzo è su tutte le piattaforme digitali. Anticipa il suo nuovo disco.

Dopo il successo dell’album d’esordio Dark Room, Michele Morrone torna con il nuovo singolo Beautiful, che anticipa il suo prossimo disco previsto per la fine di quest’anno. Il nuovo brano è disponibile dal 5 marzo su tutte le piattaforme digitali.

L’album Dark Room, uscito lo scorso febbraio, ha raccolto risultati positivi in tutto il mondo. Riconosciuto come la colonna sonora non ufficiale del fenomeno cinematografico di Netflix 365 Giorni, l’album contiene i singoli di successo Hard For Me, Feel It, Watch Me Burn che hanno scalato le classifiche virali a livello globale. Le tre canzoni, insieme al brano Dark Room (anch’esso presente nel film) hanno accumulato fino ad oggi oltre 200 milioni di stream su tutte le principali piattaforme.

Il nuovo singolo, Beautiful, rappresenta il seguito senza soluzione di continuità del suo successo. Una chitarra acustica, un beatbox e la sua incredibile voce è tutto ciò che serve per creare la giusta atmosfera. La canzone è un tributo all’amore.

«Che sia il momento giusto o no – precisa Morrone – l’amore è sempre qualcosa di positivo e ti darà la caccia finché non ti farai travolgere».

Dark Room and more live in concert (qui tutte le info), il primo concerto in streaming di Michele Morrone, verrà trasmesso in tutto il mondo giovedì 11 marzo. Tutte le info sui canali ufficiali di LIVENow (live-now.com).