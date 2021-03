Laura Pausini vince il Golden Globe: «Dedico questo premio all’Italia»

Laura Pausini conquista il Golden Globe per la canzone 'Io Sì (Seen)' e dedica il premio all'Italia e alla sua famiglia.

Laura Pausini trionfa ai Golden Globe Awards 2021. Il prezioso riconoscimento è stato conquistato all’alba di lunedì 1 marzo, durante la cerimonia virtuale trasmessa sul canale americano NBC da Los Angeles.

La cantante italiana vince nella categoria Miglior canzone originale insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con IO SI (Seen) (Atlantic/Warner). Il brano è tratto dal film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé. Ha primeggiato su brani come Speak Now da Quella notte a Miami e Hear My Voice dal film Il processo ai Chicago 7.

Ancora una volta l’artista porta alto il nome dell’Italia nel mondo, stabilendo un nuovo record e aggiungendo al suo palmares il Golden Globe Award al Grammy Award (2006) e ai quattro Latin Grammy Awards (2005, 2007, 2009, 2018).

IO SI (Seen), scritto con Diane Warren, segna la prima collaborazione della Pausini con la pluripremiata compositrice statunitense già undici volte nominata agli Oscar. E segna la prima collaborazione anche con Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want o The Mask). Per il testo italiano rinnova la collaborazione con Niccolò Agliardi, uno dei più assidui coautori di Laura.

Laura Pausini vince ai Golden Globe Awards: «Emozione pazzesca»

«Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards… che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano! – ha commentato a caldo Laura Pausini – Devo ringraziare Sofia Loren ed Edoardo Ponti che mi hanno proposto questa avventura, il grande talento di Diane Warren che è veramente un gigante della musica mondiale, la music supervisor Bonnie Greenberg e Niccolo Agliardi, l’autore con cui ho scritto il testo italiano».

Il brano, già vincitore dell’Hollywood Music in Media Awards, ha vinto anche alla 25 esima edizione del Satellite Award. Si tratta del premio statunitense assegnato dal 1997 dalla giuria dei giornalisti della International Press Academy, originariamente conosciuto come Golden Satellite Award.

«Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Ed essere la voce del personaggio di Sophia mi riempie di orgoglio. – prosegue la regina della musica italiana commossa e grata per questo nuovo inatteso riconoscimento – Proprio in questi giorni ricorre il 28esimo anniversario da quella serata a Sanremo che mi ha cambiato la vita. E sorrido a pensare a quella ragazzina, che mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano. Dedico questo premio all’Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni».

IO SI (Seen) è stata nominato ai Critics Choice Awards (7 marzo). Ed è presente nella shortlist della categoria Miglior Canzone per la candidatura agli Oscar 2021 in programma il prossimo 25 aprile .