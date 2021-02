Post Malone, la cover di ‘Only Wanna Be with You’ per i 25 anni di Pokémon

Post Malone ha pubblicato la cover di 'Only Wanna Be With You' di Hootie and the Blowfish per i 25 anni di Pokémon.

Manca poco al concerto virtuale di Post Malone in occasione del Pokémon Day (qui tutte le info), e – nel frattempo – l’artista ha pubblicato una cover basata sulla hit del 1995 Only Wanna Be with You di Hootie and the Blowfish.

Per l’occasione, il brano è stato opportunamente soprannominato la versione per i 25 anni di Pokémon. La canzone originale ha scalato le classifiche Billboard 25 anni fa. Post Malone ha registrato la sua cover come contributo ai festeggiamenti in occasione dei 25 anni di Pokémon. La canzone farà parte dell’esibizione principale di Post Malone durante il concerto virtuale del Pokémon Day, che inizierà alle 01:00 in punto (ora italiana) del 28 febbraio e al quale si potrà assistere gratuitamente sui canali ufficiali Pokémon su YouTube e Twitch e sul sito per i 25 anni di Pokémon . Nel frattempo, qui si possono trovare i link per ascoltare la canzone .

Non solo Post Malone: ecco Pokémon Presents

Una presentazione video Pokémon Presents sarà trasmessa in diretta streaming venerdì 26 febbraio, alle 16:00 (ora italiana) sul canale ufficiale Pokémon su YouTube . I fan potranno assistere a un video di circa 20 minuti carico di novità dal mondo dei Pokémon.