MartiniLiveBar con Chadia Rodriguez: video e foto dell’evento

Chadia Rodriguez è stata protagonista di #MartiniLiveBar. Ecco tutte le foto e il video dell'evento dalla Terrazza Martini di Milano.

Da una Terrazza Martini che prova a lasciarsi alle spalle l’inverno con i primi accenni di primavera, è andato live giovedì 25 febbraio alle 19 il quarto appuntamento dell’aperitivo-evento #MartiniLiveBar. Questa volta la protagonista è stata una donna che ha portato sul tetto di Milano la sua fierezza di giovane trapper dalla rapida carriera musicale. Chadia Rodriguez, che si è esibita accompagnata dalla dj TAMI.

Una chiacchierata davanti al banco da bar, uno dei luoghi per eccellenza in cui ci si racconta, nascono idee, si immagina il futuro. E poi un’esibizione live dal 16esimo piano di Terrazza Martini, guardando Milano dall’alto. Un modo per non spegnere le casse e continuare a sostenere la musica e lo spettacolo italiano, da parte di uno specialista dell’intrattenimento, come Martini.

LEGGI ANCHE: Chadia Rodriguez: «Chi se ne frega dei canoni estetici»