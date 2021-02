Classifica musica: Il Tre debutta al primo posto, BTS decimi

Il rapper romano Il Tre porta il suo album direttamente al primo posto della chart FIMI mentre la band di k-pop BTS si aggiudica la decima posizione. Le Top Ten della settimana.

Debutta direttamente al primo posto della classifica album FIMI ‘Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo’, primo album de Il Tre. Il rapper romano lascia, così, in seconda posizione Mace con ‘Obe’ mentre Gazzelle chiude la settimana sul terzo gradino del podio con ‘OK’, che sette giorni fa era in vetta.

Al quarto posto troviamo, poi, la seconda nuova entrata della Top of the Music 8/2021 (dal 19 al 25 febbraio) che premia ‘Magica Musica’ di Venerus. Lo seguono ‘Plaza’ (quinto), ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta (sesto) e ‘Ahia!’ dei Pinguini Tattici Nucleari (settimi).

La tripletta che chiude la Top Ten FIMI è formata invece da ‘Gemelli’ di Enria (ottavo), ‘After Hours’ di The Weeknd (nono) e ‘BE’ della band BTS in decima posizione.

Top Ten album settimana 08/2021

Ali – Il Tre (NEW) Obe – Mace OK – Gazzelle Magica Musica – Venerus (NEW) Plaza – Capo Plaza Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Gemelli – Ernia After Hours – The Weeknd BE – BTS

È ancora vetta nei singoli FIMI (download + streaming premium) per Mace, Blanco e Salmo con La canzone nostra che precede Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale con (sale di una posizione) e Ferma a guardare di Ernia & Pinguini Tattici Nulceari (terzi, +4). Unica nuova entrata degli ultimi sette giorni nella classifica FIMI è la traccia Che me chiamme a fa? di Rocco Hunt feat. Geolier all’ottavo posto.

Top Ten singoli settimana 08/2021

La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nucleari Save Your Tears – The Weeknd Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Lady – Sangiovanni Destri – Gazzelle Che me chiamme a fa? – Rocco Hunt feat. Geolier Hecha pa’ mí – Boza Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin

La giovane Madame con Fabri Fibra si conferma, invece, al timone della chart airplay radiofonica di EarOne con Il mio amico. Stabili anche Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale con Venere e Marte (secondi) mentre al terzo posto sale La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo. Le più alte new entry di questi sette giorni sono Fireworks dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (posizione 22), Solo noi di Achille Lauro (posizione 26) e Nessun perché di Franco126 (posizione 57).

Top Ten airplay radio settimana 08/2021

Il mio amico – Madame feat. Fabri Fibra Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Cocoricò – Samuel & Colapesce Inuyasha – Mamhood Mi ci pulisco il cuore – Ligabue Save Your Tears – The Weeknd Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi How Low Can You Go – LP

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy