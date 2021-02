Yugyeom dei GOT7 firma con la AOMG di Jay Park

Novità per Yugyeom dei GOT7 dopo l'addio alla JYP Entertainment. Kim Yugyeom ha infatti firmato con la AOMG.

Kim Yugyeom dei GOT7 ha firmato con la AOMG (Above Ordinary Music Group), etichetta sud coreana specializzata in hip-hop e R&B. La notizia sta rimbalzando di sito in sito, anche perché la label è stata fondata dal rapper Jay Park. Una grande novità per Kim Yugyeom dopo l’addio dei GOT7 alla JYP Entertainment. Anche se in realtà era stato annunciato che i membri avrebbero intrapreso strade con altre label.

La AOMG vanta nel suo roster artisti come Lee Hi, Simon Dominic, Gray e Loco tra gli altri. «Siamo qui per annunciare che Yugyeom ha ufficialmente firmato con la AOMG per un nuovo passo in avanti insieme. – ha scritto la label su Instagram – Per favore tenete gli occhi sulle varie attività musicali di Yugyeom con la AOMG».

Oltre all’annuncio è stato pubblicato anche un video su YouTube, in cui Yugyeom balla sulle note di Franchise di Travis Scott feat. Young Thug e M.I.A. in un sito in costruzione.

I GOT7 hanno lasciato la JYP Entertainment a sette anni dal debutto, avvenuto nel 2014 con l’EP Got It?. A dare la notizia – diventata virale in men che non si dica – è stato Dispatch, secondo cui la 35esima edizione del Golden Disc Awards è da considerarsi come l’ultima attività del gruppo.