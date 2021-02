C’è il nuovo album di Gazzelle, ‘OK’, al vertice della classifica album della settimana mentre Mr.Rain debutta quinto e Madame è prima nei singoli. Le Top Ten degli ultimi sette giorni.

È Gazzelle a conquistare la vetta della Top of the Music della settimana: il nuovo album ‘OK’ debutta direttamente al primo posto scalzando, così, ‘Obe’ di Mace che scivola in seconda posizione. Nella settimana di rilevazione dal 12 al 18 febbraio 2021, la medaglia di bronzo va quindi a Capo Plaza, che completa il podio con ‘Plaza’.

Si ferma, invece, a un passo dai medagliati Sfera Ebbasta che porta a casa il quarto posto precedendo la seconda ne entry nella Top Ten degli album più venduti (fisico + digitale). Per Mr. Rain è esordio in quinta posizione con il progetto ‘Petrichor’, introdotto dai singoli Fiori di Chernobyl e 9.3.

Rispetto alla precedente chart, poi, i Pinguini Tattici Nulceari scendono di un gradino con ‘Ahia!) (è sesto) precedendo ‘After Hours’ di The Weeknd e ‘Gemelli’ di Ernia. ‘Fine Line’ di Harry Styles e ‘Medicine at Midnight’ dei Foo Fighters completano la rosa dei dieci dischi più apprezzati nelle vendite della settimana 7/2021.

Top Ten album settimana 07/2021

OK – Gazzelle (NEW) Obe – Mace Plaza – Capo Plaza Famoso – Sfera Ebbasta Petrichor – Mr. Rain (NEW) Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari After Hours – The Weeknd Gemelli – Ernia Fine Line – Harry Styles Medicine At Midnight – Foo Fighters

Mace si conferma, invece, al comando nella Top of the Music dedicata ai singoli (download + streaming premium) con La canzone nostra insieme a Blanco e Salmo. Seguono, sul podio, Gazzelle con Destri e Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale con Venere e Marte. Unica nuova entrata degli ultimi sette giorni è la traccia Coltellata di Gazzelle con la collaborazione di tha Supreme (posizione 4).

Top Ten singoli settimana 07/2021

La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Destri – Gazzelle Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Coltellata – Gazzelle feat. tha Supreme (NEW) Tik Tok – Sfera Ebbasta, Marracash & Guè Pequeno Save Your Tears – The Weeknd Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nucleari Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Lady – Sangiovanni Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin

Cambio al vertice, infine, nella chart airplay radiofonica di EarOne che vede come brano leader Il mio amico di Madame feat. Fabri Fibra. Il singolo precede Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale (-1) e Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (stabile al terzo posto). È italiana la ne entry più alta in radio: si tratta del singolo Aggio perzo ‘o suonno di Neffa feat. Coez alla posizione 27.

Top Ten airplay radio settimana 06/2021

Il mio amico – Madame feat. Fabri Fibra Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Cocoricò – Samuel & Colapesce Save Your Tears – The Weeknd Mi ci pulisco il cuore – Ligabue Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy How Low Can You Go – LP

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto di Andrea Mete da Ufficio Stampa V. Aiuto