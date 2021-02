Greta Van Fleet: nuovo video

I Greta Van Fleet, giovane band rock statunitense vincitrice di un Grammy Award nel 2019 per il miglior album rock con From The Fires, pubblicano il video ufficiale di Heat Above. Il brano è la terza anticipazione del loro secondo album in studio, The Battle at Garden’s Gate, prodotto da Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele) e la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). A tal proposito la band commenta: “Heat Above è un brano teatrale, eloquente ed esagerato. È un sogno tra le nuvole, un momento di pace nella tempesta. Tematicamente parlando, è un culto del paradiso, surreale, strano, vivo e libero”. Il gruppo ha presentato per la prima volta la canzone in un’intervista con Zane Lowe al The Zane Lowe Show, su Apple Music 1, durante la quale il conduttore ha commentato: “Non ascolterete né ora né mai una cosa del genere, i Greta Van Fleet sono unici”. Il nuovo album dei Greta Van Fleet, The Battle at Garden’s Gate, è una riflessione sul loro viaggio nel presente. Grazie all’ausilio di un’orchestra ridotta, brani esplorativi e la costruzione di una storia visiva che la band ha attuato in ogni canzone, il disco ha nel complesso un’eleganza sofisticata mai vista prima in una giovane band. E’ davvero un progetto che allarga ed esplora i confini creativi di un gruppo, da alcuni considerato troppo legato a sonorità anni 60’/70’, ma sicuramente in grado di catturare tutti quelli che amano il rock di qualità. D’altronde la formazione statunitense, formata da Josh Kiszka, voce, Jake Kiszka alle chitarre, Sam Kiszka al basso e tastiera e Danny Wagner alla batteria, ha alle spalle una notevole esperienza live. I Greta Van Fleet, infatti, hanno iniziato la loro carriera suonando nei bar di Detroit e di Saginaw, per poi esibirsi in live che hanno toccato cinque continenti, con un pubblico abitualmente almeno tre volte più numeroso di quello della loro città natale (Frankenmut, Michigan). I Greta Van Fleet, poi, hanno venduto oltre un milione di biglietti in tutto il mondo e su Spotify contano più di 2 milioni di ascoltatori: un successo davvero travolgente che però rispecchia le ottime reazioni che la loro musica suscita fra i sempre più numerosi fan.