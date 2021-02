Ornella Vanoni: «Il segreto per restare giovani? Tanta curiosità e voglia di vivere»

In diretta su RTL 102.5 – durante l’esibizione di Ornella Vanoni alla Suite 102.5 Prime Time Live – Virginia Raffaele ha chiamato al telefono a sorpresa. Tra le tantissime imitazioni che hanno reso celebre la Raffaele al grande pubblico, c’è infatti anche quella di Ornella Vanoni. Le due hanno battibeccato (soprattutto sul ‘rumore della goccia’) e scherzato in diretta, dimostrando un grande affiatamento.

Prima della Suite 102.5 Prime Time Live, Ornella Vanoni è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News. Il programma è condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti.

«Sicuramente Sanremo è una vetrina importante. – ha commentato la Vanoni – Adesso Amadeus ha scelto tanti ragazzi, anche rapper, quindi forse questa volta i ragazzi lo guarderanno».

Quando le viene chiesto il segreto per essere ancora così giovani, la Vanoni risponde che «bisogna avere il cervello che funzioni e tanta curiosità».

«La voglia di vivere, di divertirsi ancora, perché la musica è un bellissimo gioco».

E parlando della cosa più trasgressiva fatta in carriera conclude:

«In carriera, se per trasgressione si intende fare un disco come Argilla, un capolavoro che io sapevo di volere ma anche che non avrebbe venduto perché di un livello troppo alto, con tutti jazzisti in diretta in studio. Poi la trasgressione è stata dire a Fabrizio Ferri Adesso io mi metto nuda e mi dipingete tutta nera e di segni tribali e questa sarà la copertina».