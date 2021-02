Roberto Angelini: fuori nuovo video

Condor è il nuovo singolo e video del cantautore, chitarrista e produttore romano che anticipa il prossimo album di inediti e rappresenta una metafora del vivere intensamente la propria esistenza

Condor (FioriRaRi/Believe) è il nuovo singolo del cantautore, musicista e produttore romano Roberto Angelini: un brano potente e liberatorio che segna un ulteriore passo di avvicinamento al suo prossimo album di inediti. Al singolo si accompagna anche la pubblicazione di un videoclip, diretto da Francesco Cabras e Alberto Molinari e girato negli splendidi territori della Regione Basilicata, realizzato in collaborazione con Power Creative, società di produzione audiovisiva e con l’associazione Making of, organizzatrice del Matera Film Festival. Lo stesso Angelini commenta: “Il Condor rappresenta la metafora della contraddizione, che è alla base del vivere intensamente. Non si può vivere in questo modo se non si è disposti a dare e ricevere tutto. Se non si è pronti a cogliere i segnali che la vita ti offre. Se non si è in grado di ripartire anche quando si pensava di essere arrivati. I miei buoni propositi sono racchiusi in una preghiera laica: non lasciare che la paura mi condizioni, continuare ad indagare ed essere curioso e avere sempre dei punti di riferimento. Ma, nonostante tutto, nei momenti bui, ci si può trasformare in un condor e accontentarsi dei resti delle scelte altrui”. Autore, chitarrista e produttore tra i più apprezzati della scena musicale italiana, con una carriera televisiva ormai quasi decennale – dapprima su Rai3 con Gazebo poi su La7 con Propaganda Live , che ha consacrato la sua popolarità – lo scorso dicembre Roberto Angelini ha aperto la strada al suo ritorno da cantautore con il rilascio del brano Incognita al quale segue ora il nuovo singolo Condor. Ritorno attesissimo che lo vedrà, nel corso del 2021, pubblicare ancora nuova musica fino ad arrivare al suo quinto album di inediti: una destinazione fortemente voluta, dopo aver attraversato la musica italiana in moltissimi modi. Roberto Angelini ha realizzato, infatti, infinite collaborazioni con numerosi artisti: tra le più recenti la firma come co-produttore dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi Tradizione e Tradimento e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario. E ancora, diversi e importanti progetti paralleli: tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake con Rodrigo D’Erasmo – un album, un tour, un documentario – e, non da ultima, la fondazione di una etichetta indipendente, FioriRari, con la quale pubblicherà anche il prossimo lavoro. Già vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo nel 2001, Roberto Angelini nei primi anni duemila si fa conoscere dal grande pubblico con alcuni singoli divenuti delle vere e proprie hit (Gatto Matto e La Gioia del Risveglio). Ha all’attivo anche quattro album a suo nome e una prolifica attività autoriale che lo porta a scrivere canzoni per artiste come Elodie ed Emma Marrone, per la quale firma anche il brano Calore con cui la cantante vince il talent “Amici” nel 2010. Ed ora, nonostante i tanti impegni, spazio alla sua carriera solista con un album che si preannuncia interessante e molto atteso.

Etichetta: FioriRari

Distribuzione: Believe

Booking: Kashmir Music

Crediti brano:

Condor (Angelini/Canu)

Roberto Angelini: chitarra acustica e voce

Gabriele Lazzarotti: basso

Gigi Canu: chitarre elettriche

Daniele “Coffe” Rossi: tastiere

Sonny Reeves: EFX

Cori: Gigi Canu, Martina Martorano, Marco Fabi

Prodotto da Gigi Canu

Registrato da Sonny Reeves al Verde Studio.

Voci registrate da Francesco Leporatti al Verde Studio.

Missato da Simon Duffy

Masterizzato da Giovanni Versari

Foto di Concetta Sarlo

Grafica di Alessio Morglia