San Valentino, Snoop Dogg con Sodastream: «Mostra il tuo amore a Madre Natura»

Snoop Dogg di nuovo insieme a Sodastream lancia un messaggio per San Valentino, invitandovi ad amare Madre Natura.

«Questo San Valentino dimostra il tuo amore … a Madre Natura». Parola di Snoop Dogg.

Dopo la campagna di Natale sull’importanza delle piccole cose, la leggenda dell’hip hop torna in occasione della festa degli innamorati al fianco di Sodastream. Sodastream è il brand internazionale di acqua frizzante fatta in casa e Snoop Dogg torna ad affiancarlo per rinnovare il proprio impegno green e lanciare un messaggio d’amore universale nei confronti del pianeta.

E come per la campagna natalizia, in questo nuovo video Snoop Dogg è accompagnato dall’amica tartaruga marina per ricordare che una bottiglia d’acqua con le bollicine fai da te di Sodastream può far risparmiare fino a migliaia di bottiglie di plastica monouso. Un vero gesto d’amore nei confronti della terra. Il video è live sui profili Facebook e Instagram del brand dal 5 febbraio.

Snoop Dogg con Sodastream, ma cos’è Sodastream?

Sodastream Italia, sede italiana di Sodastream International B.V, è leader mondiale nella produzione e distribuzione di sistemi di gasatura domestica di bevande. Il processo permette ai consumatori di trasformare in modo semplice e istantaneo la normale acqua di rubinetto in bibite gasate e acqua frizzante. I gasatori SodaStream offrono una soluzione altamente differenziata e innovativa per i consumatori di bibite gassate e acqua frizzante, in bottiglia o in lattina. I prodotti SodaStream sono ecologici, economici, promuovono salute e benessere, sono personalizzabili, divertenti e facili da usare. Inoltre offrono convenienza e vantaggi, eliminando la necessità di trasportare le bottiglie dal supermercato a casa, di sistemarle in casa e di smistarle regolarmente una volta vuote. I prodotti Sodastream sono disponibili in oltre 70.000 punti vendita in 45 paesi in tutto il mondo, tra cui oltre 17.000 negozi al dettaglio negli Stati Uniti.