Neffa torna con il singolo ‘Aggio perzo ‘o suonno’ feat. Coez prod. TY1: il testo

È uscito venerdì 12 febbraio ‘Aggio perzo ‘o suonno’, il singolo del ritorno sulle scene di Neffa che firma la traccia insieme a Coez. Ecco testo e audio della canzone.

Torna Neffa che, dopo alcuni anni di silenzio discografico, venerdì 12 febbraio ha pubblicato il suo nuovo singolo. Il brano si intitola Aggio perzo ‘o suonno e vede la collaborazione di Coez mentre TY1 ne è produttore. Ad annunciare la release è la Numero Uno, storica etichetta fondata da Mogol che nel 2020 è stata rilanciata da Sony Music.

Neffa entra così nel roster della discografica di cui inaugura le uscite di questo 2021. E per il suo ritorno musicale, l’artista non solo ha scelto come compagni di viaggio la penna di Coez e la produzione di TY1, ma ha optato anche per il napoletano. Aggio perzo ‘o suonno è cantata, infatti, in napoletano e anticipa l’album sui Neffa è attualmente al lavoro.

La Numero Uno si dice “orgogliosa di partecipare alla nuova avventura discografica di uno degli artisti più eclettici e innovativi del panorama musicale nazionale, in un progetto che si annuncia unico nel suo genere.”

LEGGI ANCHE: Mecna con Ghemon e Ginevra in ‘Soli’: «Spero vi farà stare bene»

Insieme alla copertina del singolo, Coez ha pubblicato sui social una didascalia che ha alimentato la curiosità dei fan. “Una volta un ragazzo commentò un mio post scrivendo: ‘Se Neffa e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?’ Il 12 febbraio lo saprete.” Ecco di seguito il testo di Aggio perzo ‘o suonno che risponde alla domanda.

Neffa: il testo di ‘Aggio perzo ‘o suonno’ feat. Coez prod. TY1

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

A volte è un inferno la notte

Solo chi batte sé stesso è forte

L’avevi promesso

Ora che ci penso tu no

Ma le bugie hanno le gambe corte

Ti stava bene quel mascara nero

E mi chiedevo

Oh ma sarà vero?

Anche se sotto c’era il trucco

si vedeva tutto che ero fottuto davvero

Ho fatto un sogno che sembrava vero

C’eri tu c’ero io che un po’ non c’ero

E stonavi le mie canzoni schivavo discussioni

E tu non c’eri davvero

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

Tu ca viene ccà e abballe attuorn‘a me

Tu ca si’ ‘na luce ca voglio veré

Tu ca già ‘o ssaje buono comme so’

Tu ca già me tiene si me vuò

Tu ca si’ ‘na voce ca nun vò parlà

Tu ca si’ ’n’abbraccio ca nun cerca a me

Tu si’ comm’a fin’e chesta notte

Ca nun vene pure si esce ‘o sole

Stanotte è buio ma acceca

Lo abbiamo fatto e non eri te

È notte fonda nel petto

C’è una discoteca

E non capisco come

Come fai a lasciare tutto dietro

A seppellirmi sotto un come stai come stai?

E io rispondo senza dire mai il vero

E tu lo fai senza parlare davvero

Davvero

La differenza fra una cura e una medicina

La stessa fra che ti cattura e che ti rapina

E’ un testa a testa mica ci avvicina

Mica ci avvicina

Tutte dormono

Stongo sulo je

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

Tu nun chiamme maje

Tu nun scrive cchiù

Aggio perzo ‘o suonno

Aggio perzo ‘o suonno

Tu ca viene ccà e abballe attuorn’a me

Tu ca si’ na luce ca voglio veré

Tu ca già ‘o ssaje buono comme so’

Tu ca già me tiene si’ me vuò

Tu ca si’ ‘na voce ca nun vò parlà

Tu ca si’ ’n’abbraccio ca nun cerca a me

Tu si’ comm’a fin’e chesta notte

Ca nun vene pure si esce ‘o sole

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST