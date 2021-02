San Valentino, Spotify e Tinder svelano le canzoni e i podcast a tema amoroso più popolari

Come cerchiamo l’amore nel 2021? Con la musica, come svelano Spotify e Tinder. Ecco alcuni dei migliori brani e podcast a tema amoroso.

Come cerchiamo l’amore nel 2021? Lo svelano Spotify e Tinder. San Valentino è ormai alle porte e, in un periodo come questo, quale single non vorrebbe fare swipe right e conoscere qualcuno con gusti musicali simili ai propri? Dopotutto, la musica e i podcast possono mettere in contatto le persone in modo profondo e si può capire molto su una persona in base a ciò che ascolta.

Come dimostrano gli ultimi dati condivisi da Spotify e Tinder, si cercano sempre più consigli su appuntamenti e relazioni. Spotify ha infatti registrato un aumento del 49% degli ascoltatori di podcast a tema amoroso a livello globale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre Tinder ha scoperto che l’aggiunta di una canzone (Anthem) migliora l’esperienza di swiping, generando maggiori possibilità di match.

La musica è la passione numero uno che gli utenti di Tinder menzionano nel loro profilo a livello globale, dunque aggiungere una canzone che li rappresenti può essere davvero il modo migliore per favorire un match per San Valentino e far decollare una conversazione. Pronto a trovare l’amore? Spotify e Tinder hanno raccolto di seguito alcuni dei migliori brani e podcast a tema amoroso. Dal rinnovato Romance hub di Spotify alla playlist di San Valentino di Tinder su Spotify.

Top 10 Tinder Anthems in Italia (le canzoni più popolari sui profili Tinder)

Top 10 Podcast popolari a tema amoroso per San Valentino in Italia

Top 10 delle canzoni aggiunte alle playlist di San Valentino generate dagli utenti in Italia negli ultimi 90 giorni



Top 10 globale di Tinder Anthems (le canzoni più popolari sui profili Tinder)

*Top 10 a Gennaio 2021

Top 10 globale dei Podcast a tema amoroso per San Valentino

Top 10 delle canzoni aggiunte alle playlist di San Valentino generate dagli utenti globali negli ultimi 90 giorni