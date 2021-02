Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Rocco Casalino, Karma B ospiti musicali

Propaganda Live, le anticipazioni della puntata di venerdì 12 febbraio. Diego Bianchi intervista Rocco Casalino.

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi Zoro e il suo Propaganda Live, in onda venerdì 12 febbraio in diretta dalle 21.10 su La7. La politica è, ovviamente, al centro del dibattito con il giornalista Ezio Mauro, che darà la sua autorevole opinione su questa settimana di colloqui e consultazioni. Diego Bianchi ha intervistato l’ex portavoce del presidente del consiglio: Rocco Casalino. Sarà poi in collegamento anche l’imprenditore e scrittore Guido Maria Brera.

Nel suo nuovo reportage di Propaganda Live, Diego Bianchi ha seguito le consultazioni per la formazione del prossimo governo Draghi. Tornano, inoltre, Valerio Aprea con un nuovo monologo e Fabio Celenza con altre divertenti parodie. Ospiti musicali le bravissime performer drag queen Karma B (che qualcuno probabilmente ricorderà a All Together Now).

In studio gli altri ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Potete seguire, rivedere e commentare Propaganda Live sul sito di La7 (a questo link) e su Twitter.