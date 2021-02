Journals Live, il concerto di Justin Bieber su TikTok a San Valentino

Tutto ciò che dovete sapere su Journals Live, il concerto di Justin Bieber trasmesso su TikTok a San Valentino.

Journals goes Live. Il giorno di San Valentino, un regalo speciale arriverà direttamente da Justin Bieber. Il cantante ha infatti annunciato un concerto sul proprio profilo di TikTok. E si tratta – attenzione! – del primo live show trasmesso per intero su TikTok da un singolo artista. Ancora più interessante il fatto che Justin Bieber eseguirà canzoni tratte dal suo album Journals, uscito nel 2013.

Il concerto – Journals Live (con hashtag #JournalsLive) – sarà trasmesso dalla Drew House e inizierà alle 9 di sera (Eastern Time Zone). In Italia saranno quindi le 3 di notte di domenica 14 febbraio. Avrete poi la possibilità di rivederlo lunedì 15 febbraio, perché Journals Live avrà un suo bis alle 2 del pomeriggio (e in Italia saranno fortunatamente le 20 di sera).

LEGGI ANCHE: Justin Bieber indossa la mascherina del suo brand

In una nota stampa ufficiale, Justin Bieber ha commentato di «essere emozionato di dar vita a questo show». «Journal è uno dei miei progetti preferiti – ha aggiunto – e non l’ho mai cantato dal vivo. Sono grato a TikTok per l’aiuto che mi sta dando nel portare questo show a chiunque nel giorno di San Valentino».

Journals è il quarto album di Justin Bieber ed è una raccolta di singoli usciti tra il 7 ottobre e il 9 dicembre del 2013 sotto il nome di #MUSICMONDAYS. Oltre ai dieci singoli promozionali, la raccolta contiene sei tracce inedite. Eppure, Journals non ha mai visto la luce in formato fisico nell’anno della sua uscita. Nel 2016 in Europa e in America è uscito un doppio vinile, mentre in Giappone – sempre nel 2016 – uscì una versione in CD e un cofanetto Deluxe.