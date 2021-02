Rock & Roll Hall of Fame 2021: nominati anche Foo Fighters e Jay-Z

Sedici nomination per la Rock & Roll Hall of Fame 2021. La prossima 'selezione' avverrà a maggio, la cerimonia è prevista in autunno.

Le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame 2021 sono state finalmente annunciate e, tra i candidati, spiccano i nomi di Foo Fighters, Jay-Z e Iron Maiden. Le nomination in totale sono sedici: oltre ai già citati, ci sono Fela Kuti, Devo, LL Cool J, New York Dolls, Go-Go’s e Kate Bush. Le regole per diventare delle reclute prevedono almeno 25 anni di onorata carriera e per i Foo Fighters e Jay-Z – che hanno pubblicato gli album di debutto nel 1996 – si tratta dunque di una prima attesissima volta. Iron Maiden, Fela Kuti e Dionne Warwick debuttano invece tra le nomination pur rientrando nei parametri anche per le edizioni precedenti.

Mary J Blige, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, LL Cool J, Rage Against the Machine, Todd Rundgren e Tina Turner erano invece già stati nominati in passato. L’esito della prossima selezione verrà reso noto a maggio, mentre in autunno è prevista la cerimonia – Covid permettendo – a Cleveland in Ohio.

Rock & Roll Hall of Fame 2021, tutti i nominati