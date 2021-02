MEI, Classifica indipendenti: in vetta Diodato, Fulminacci secondo

La Indie Music Like di gennaio 2021 conferma al primo posto Diodato seguito sul podio da Fulminacci e Ghali. Ecco la Top Ten del mese.

È uscita la classifica dei brani indipendenti più ascoltati nel corso del mese di gennaio 2021 secondo le rilevazioni del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Ancora una volta, in testa alla Indie Music Like c’è Diodato con il suo ultimo singolo Fino a farci scomparire estratto dal fortunato album ‘Che vita meravigliosa’.

Alle spalle del cantautore che ha vinto il 70° Festival di Sanremo spunta Fulminacci, tra i Campioni dell’Ariston nella prossima edizione della kermesse canora. In attesa di ascoltare il brano in gara, il cantautore è secondo tra gli indipendenti con Un fatto tuo personale. Medaglia di bronzo, poi, a Ghali con 1993 che precede Galeffi con Il regalo perfetto e Franco126 insieme a Calcutta in Blue Jeans.

Sesto posto per Bugo – anche lui sul palco del festival 2021 – con Quando impazzirò, seguito da Gazzelle in settima posizione con Destri. Chiudono la Top Ten della prima Indie Music Like dell’anno The Zen Circus, ottavi con Come se provassi amore, Frankie Hi-Nrg Mc con Nuvole (nono) e Moltheni con Ieri (in decima posizione).

Di seguito tutti i dettagli della Indie Music Like di gennaio 2021:

Diodato – Fino a farci scomparire Fulminacci – Un fatto tuo personale Ghali – 1993 Galeffi – Il regalo perfetto Franco126 & Calcutta – Blue Jeans Bugo – Quando impazzirò Gazzelle – Destri The Zen Circus – Come se provassi amore Frankie Hi-nrg Mc – Nuvole Moltheni – Ieri

Ascolta la playlist del MEI dedicata alla Indie Music Like.

Foto di Mattia Zoppellaro da Ufficio Stampa Words For You