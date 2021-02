Neo Garfan, ‘Caduta Libera’ è un «ritorno alle origini R&B»

Il nuovo singolo di Neo Garfan è 'Caduta Libera' e anticipa l'album di prossima uscita 'Suoni dalla Luna'. Il suo racconto.

Si intitola Caduta Libera il singolo di Neo Garfan (Music Head/Artist First) che anticipa l’album di prossima uscita Suoni dalla Luna. Cantautore ‘nato’ con il duo Direzioni Insolite (insieme a Massimo Polizzy Carbonelli), Neo racconta di aver portato «per anni in giro la mia musica». Il cantautore è poi rientrato in Italia «qualche anno fa. E ho iniziato questo lavoro».

Di fatto, Neo Garfan ha viaggiato tra Russia, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Africa e Germania collaborando con tantissimi musicisti e produttori. Il viaggio di Suoni dalla Luna inizia però dopo il ritorno in patria: un lavoro di tre anni composto da undici tracce, prodotte al BDR Studio con Daniele Ferrari e mixato al ProCube Studio di Roma da Pierangelo Ambroselli. Infine, il progetto è stato masterizzato da Chris Gehringer (Sterling Sound, New York).

Anticipato dai singoli Al di là del Limite e Caduta Libera, l’album uscirà a breve.

«Caduta Libera ha sonorità R&B e lo considero un ritorno alle origini, perché è leggermente meno pop della matrice dell’album» ci dice Neo Garfan, raccontandoci il singolo e il relativo video, che racconta la storia di «un bambino vestito da piccolo aviatore con le ali, che cerca un posto dove poterle aprire».