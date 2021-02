La vita di Billie Eilish nel trailer del documentario di Apple Tv+

La Apple ha rilasciato un nuovo trailer del documentario 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry'. Ed è uno scorcio di vita dell'artista.

C’è un pezzo di vita nel documentario Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, di cui è stato rilasciato il secondo trailer ufficiale nelle scorse ore. Del resto, il progetto – che arriverà su Apple Tv+ il 26 febbraio – racconta proprio di come la cantautrice sia passata dal creare canzoni nella propria cameretta al successo internazionale. Realizzato da Apple Original Films insieme a Interscope Films, The Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry è diretto da R.J. Cutler.

LEGGI ANCHE: Billie Eilish perde 100.000 mila follower su Instagram per un disegno osé

Nel secondo trailer, si intravedono filmati di Billie e del fratello Finneas intenti a registrare l’album d’esordio della Eilish nella casa dei suoi genitori.

«Ho guardato tra la folla e ho visto ogni singola persona avere un problema con cui convivere. – dice la Eilish nel nuovo trailer – Io vivo la stessa situazione. Ho pensato Perché non trasformo tutto questo in arte invece che semplicemente conviverci?». Secondo i media statunitensi, il documentario sarà un racconto dell’impatto che la musica di Billie Eilish ha avuto sui suoi ascoltatori. Solo di contorno sarà una narrazione sulla vita dell’artista, con interviste ai suoi familiari (sempre accanto a Billie) e dietro le quinte dei concerti dell’artista.