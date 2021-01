Classifica musica: Inoki e Zayn in Top Ten, Emma & Amoroso seconde nei singoli

Pochi cambiamenti nella nuova classifica FIMI che vede debuttare in Top Ten Inoki e Zayn mentre Olivia Rodrigo è ottava nei singoli. Le Top Ten della settimana.

Non si schioda dalla vetta: Sfera Ebbasta si conferma al primo posto della classifica degli album più venduti con ‘Famoso’ nella settimana dal 15 al 21 gennaio 2021. La Top of the Music stilata da FIMI vede, poi, in seconda posizione Inoki, nuova entrata nella chart con l’album ‘Medioego’ che toglie ai Pinguini Tattici Nucleari la medaglia d’argento. Il collettivo scivola, infatti, sul terzo gradino con l’EP ‘Ahia!’.

Ai un passo dal podio ecco Ernia con l’album ‘Gemelli’ che sale di quattro posizioni seguito da ‘BV3’ di Bloody Vinyl (quinto, -2). Apre la seconda metà della Top Ten settimanale Ligabue con il progetto ‘7’ che precede, nell’ordine ‘Persona’ di Marracash – album più venduto degli ultimi dodici mesi– e ‘Nobody Is Listening’ di Zayn, seconda nuova entrata.

A chiudere la rosa degli album più venduti ci sono ‘Shoot For The Stars Aim For The Moon’ di Pop Smoke e ‘After Hours’ di The Weeknd.

Top Ten album settimana 03/2021

Famoso – Sfera Ebbasta Medioego – Inoki (NEW) Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Gemelli – Ernia BV3 – Bloody Vinyl 7 – Ligabue Persona – Marracash Nobody Is Listening – Zayn (NEW) Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke After Hours – The Weekend

Passando alla classifica dedicata ai singoli più popolari (streaming premium e download) il trio MACE, Blanco & Salmo guadagna la vetta con La canzone nostra mentre Emma & Alessandra Amoroso debuttano al secondo posto con il primo duetto Pezzo di cuore. Terza posizione invece per i Pinguini Tattici Nucleari che precedono Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale e Capo Plaza. Compie invece un salto dalla pozione 37 alla 8 Olivia Rodrigo il cui singolo Drivers License si fa strada nello streaming con numeri record.

Top Ten singoli settimana 03/2021

La canzone nostra – MACE, Blanco & Salmo Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso (NEW) Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Allenamento #4 – Capo Plaza Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Superclassico – Ernia Drivers License – Olivia Rodrigo Destri – Gazzelle Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez

E Vasco Rossi è inamovibile dalla vetta dell’airplay radiofonico secondo i dati EarOne: per la terza settimana consecutiva, Una canzone d’amore buttata via è il brano leader in radio. Lo seguono sul podio Save Your Tears di The Weeknd (stabile) e Venere e Marte, singolo di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale che guadagna sette posizioni rispetto a una settimana fa. Oltre a questa traccia, fra le new entries settimanali ci sono Pezzo di cuore di Emma & Alessandra Amoroso (debutta direttamente in Top Ten, al decimo posto), Il mio amico di Madame feat. Fabri Fibra (posizione 21) e No Satisfaction di Ermal Meta (posizione 38).

Top Ten airplay radio settimana 03/2021

Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Save Your Tears – The Weeknd Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Don’t Worry – Boomdabash Golden – Harry Styles Prisoner – Miley Cyrus feat. Dua Lipa Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso (NEW)

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto Nabil da Ufficio Stampa Parole & Dintorni