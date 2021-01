Il tweet di Rihanna è il commento più bello all’Inaugurazione della Presidenza di Joe Biden

Il tweet di Rihanna sulla Presidenza di Joe Biden diventa virale. La popstar ha pubblicato una foto in cui porta fuori la spazzatura.

Il web ha eletto il miglior tweet a commento dell’inaugurazione della Presidenza di Joe Biden, ed è senza dubbio quello di Rihanna. La popstar rientra a pieno titolo tra le celebrity che, durante l’evento, hanno voluto testimoniare la loro reaction ma il suo commento è stato sintetico e sicuramente d’effetto.

Rihanna ha infatti cinguettato I’m just here to help (Sono qui solo per dare una mano), seguito dall’hashtag #wediditJoe (Ce l’abbiamo fatta Joe). A corredo della didascalia una semplice immagine, in cui la popstar appare intenta a portare fuori la spazzatura. Un messaggio non troppo criptico e neanche troppo velato.

Del resto, Rihanna ha sempre supportato pienamente Joe Biden e Kamala Harris. Su Instagram, lo scorso novembre, aveva pubblicato proprio un’immagine della nuova coppia presidenziale, scrivendo: «C’è così tanto lavoro da fare, e tanto dolore da correggere! Andiamo! Sono così fiera di te America!». Prima dell’Election Day, la popstar aveva invece sensibilizzato i fan sull’importanza di andare a votare e non ha mai nascosto le sue critiche nei confronti del Presidente Trump.

Chissà infatti a cosa si riferisce la busta della spazzatura…