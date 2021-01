Tutti i record di ‘drivers licence’ di Olivia Rodrigo: «Non l’avrei mai immaginato»

'drivers licence' di Olivia Rodrigo ha infranto qualsiasi record: un successo incredibile per la giovanissima cantautrice.

Olivia Rodrigo è da record! Il 2021 inizia in modo straordinario per l’artista che non solo ha ricevuto apprezzamenti positivi per la sua drivers license, ma ha anche subito conquistato la vetta della Billboard Hot 100. Insomma, drivers license è la canzone con più stream e più vendite della settimana. Per la protagonista di High School Musical: The Musical: The Series è un risultato incredibile, ancor più se consideriamo che la Geffen Records (che ora si trova sotto la Interscope) – etichetta di Olivia – torna alla numero 1 dopo 14 anni, da quando nel febbraio 2007 in vetta c’era Say It Right di Nelly Furtado.

Si tratta del primo numero 1 per Olivia Rodrigo con 76.1 milioni di stream negli USA e 38mila download in una settimana, oltre a 8.1 milioni di ascolti in radio. Su Spotify, la canzone vanta ora il record del brano con più stream in una settimana. Su Amazon Music risulta invece essere il brano più richiesto in un giorno ad Alexa.

Altri dati per capire l’impresa da record di Olivia Rodrigo: drivers license è la prima N. 1 nella classifica Billboard del 2021 ed è il singolo con i migliori risultati di sempre in una settimana come debutto di un’artista femminile. È inoltre il terzo brano della storia ad esordire in vetta alla Global 200 e alla Global Excl. US contemporaneamente nella stessa settimana, dopo Life Goes On dei BTS e Positions di Ariana Grande. È inoltre la 48esima canzone della storia a debuttare direttamente in vetta alla Billboard Hot 100. Non stupisce, quindi, che Billboard definisca drivers licence come la più grande canzone al mondo.

E Olivia? A quanto pare fatica a crederci.