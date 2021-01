Capo Plaza, ‘Allenamento #4’ conquista tutte le charts: da Spotify a TikTok

'Allenamento #4' di Capo Plaza conquista tutte le classifiche, da quella FIMI/Gfk a quella di Tik Tok. Tutti i numeri del successo.

Allenamento #4, il primo estratto di Plaza – il nuovo album di Capo Plaza in uscita il 22 gennaio, è il singolo più venduto in Italia. Dopo essere stato al n. 1 della classifica di Spotify, Apple Music e Amazon Music e superato 6 milioni di streaming, ha debuttato al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Allenamento #4 è inoltre il brano più ascoltato su TikTok.

Il suo successo ha superato i confini nazionali entrando nella Top 10 della classifica mondiale di Spotify dedicata alle nuove uscite e al 72 della Global Chart di Spotify. Il video di Allenamento #4 è stabile al n.1 delle tendenze su Youtube e ha superato 2 milioni di visualizzazioni.

L’artista multiplatino con questo brano ha continuato una sequenza di singoli iniziata nel 2017 con la pubblicazione di Allenamento #1, Allenamento #2 e a seguire Allenamento #3. Questi brani hanno segnato definitivamente il successo di Capo Plaza, ottenendo un totale di 5 Dischi di Platino.

L’album Plaza contiene 16 brani con 3 featuring americani, 1 tedesco e uno italiano: a partire da A Boogie Wit Da Hoodie con cui ha collaborato in Look Back At It raggiungendo il doppio Disco di Platino, si aggiungono sul fronte americano Gunna, il rapper di Atlanta che in pochi anni è entrato nella scena rapper più importante americana, Lil Tjay, 19enne rapper newyorkese che arriva dal Bronx. Le collaborazioni dell’album continuano con Luciano, il rapper tedesco di 26 anni di origini mozambicani che vive a Berlino, mentre l’unico italiano è Sfera Ebbasta. La produzione dei brani è affidata ad Ava e Mojobeatz.