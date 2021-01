Fuori il remix di ’34+35′ di Ariana Grande con Megan Thee Stallion e Doja Cat (che dissa 6ix9ine)

Finalmente fuori '34+35 (Remix)' di Ariana Grande con Doja Cat e Megan Thee Stallion. Il dissing contro 6ix9ine è già virale.

Il 15 gennaio è uscito il remix di 34+35 di Ariana Grande, in featuring con Doja Cat e Megan Thee Stallion. Sulla carta è già una pietra miliare, ma ad ascoltare bene il brano il risultato non cambia. Doja Cat si appropria infatti del secondo verso, mentre a Megan Thee Stallion spetta il terzo: un trio stellare, soprattutto considerando che si tratta della prima release del 2021 di Ariana Grande.

Il 30 ottobre 2020, proprio la popstar aveva condiviso una piccola anteprima del remix, mentre il 7 novembre Doja Cat aveva recitato il suo verso durante una diretta su Instagram. L’annuncio del remix – ufficiale – è però avvenuto solo in tempi recenti, il 13 gennaio e, in quell’occasione, Ariana Grande aveva suggerito la presenza di due ospiti nel brano.

Il brano 34+35 è presente nell’album Positions, l’ultimo rilasciato da Ariana Grande.

34+35 (Remix), Doja Cat e il dissing a 6ix9ine

Dopo l’uscita del remix, in molti hanno notato che – nel verso di Doja Cat – appare un dissing abbastanza esplicito contro Tekashi 6ix9ine. Il verso in questione recita Can we stay up all night? Fuck a jet lag. You bring your fine ass and overnight bag. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that, listen, you’ll find that. I want that six-nine without Tekashi (Possiamo restare svegli tutta la notte? Chi se ne frega del jet lag. Tu porti qui il tuo bel culo e una borsa per la notte. Fatti due conti o vai oltre. Ascolta più volte e capirai. Voglio quel 69 ma senza Tekashi). In men che non si dica, le parole di Doja Cat sono finite (neanche a dirlo) in tendenza su Twitter.