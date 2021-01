Post Malone regala 10.000 paia di Crocs a chi lavora contro il Covid-19

Post Malone, in collaborazione con Musicians on Call, sta regalando la propria linea di Crocs a chi lavora contro il Covid.

Post Malone featuring Musicians on Call e le Crocs. Il rapper ha deciso di ringraziare chi sta lavorando in prima linea contro il Covid rimboccandosi le maniche. Post Malone ha infatti iniziato una collaborazione con l’organizzazione Musicians on Call per regalare scarpe a chi è impegnato in prima linea contro la pandemia. E non si tratta di scarpe qualsiasi, ma della linea Crocs (attualmente sold out sul sito ufficiale) brandizzata proprio dal rapper.

La notizia è stata riportata da vari organi di stampa (tra cui CNN e Billboard). Secondo i media, il rapper e Musicians on Call doneranno, in totale, 10.000 paia delle Post Malone X Crocs Duet MAX Intasa II ai lavoratori di 70 ospedali statunitensi.

Questo il messaggio su Instagram dell’Associazione: «Come regalo in anticipo per il prossimo #FrontlineValentines, abbiamo unito le nostre forze a quelle di Post Malone e di Crocs per offrire ai nostri ospedali un gesto di gratitudine con un po’ di comfort come extra! Lo staff sta ricevendo il proprio paio di crocs di Post Malone come ringraziamento per il loro lavoro coraggioso in prima linea per mantenere sicure le nostre comunità».