Taylor Swift, l’album ‘evermore’ della cantautrice batte ogni record

'evermore' di Taylor Swift è da record: nella prima settimana di debutto vendute un milione di copie in tutto il mondo.

evermore di Taylor Swift è ufficialmente un album da record. Ad un mese dalla pubblicazione del suo nono album in studio, evermore continua infatti a scalare la classifiche di tutto il mondo e ad ottenere importanti risultati.

Nella sola prima settimana di pubblicazione ha venduto oltre 1 milione di copie a livello globale, classificandosi come l’ottavo disco della cantante a raggiungere questo traguardo. Il record di evermore e del singolo estratto willow è quello di aver reso Taylor Swift la prima e unica artista a debuttare contemporaneamente alla #1 della Billboard 200 e della Billboard Hot 100. Inoltre, con anche folklore, è la prima donna dal 1963 ad aver posizionato 2 album nella Top 3 della Billboard 200. Infine, è la prima artista a posizionarsi alla #1 della Artist 100 Chart di Billboard per 45 settimane.

LEGGI ANCHE: ‘folklore: the long pond studio sessions’ di Taylor Swift arriva su Disney+

evermore è il nono album in studio, che segue l’acclamato folklore pubblicato la scorsa estate, in cui l’artista continua il suo viaggio nella musica folk. Ad accompagnarla, lo stesso team del progetto precedente, Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery. Il primo singolo estratto, willow, ha collezionato oltre 90 milioni di stream su Spotify e 50 milioni di views su YouTube. Del brano sono stati pubblicati anche la lonely witch version, la dancing with witch (Elvira remix), la the witch collection e la moonlit witch version.

evermore è disponibile in digitale sia nella versione standard da 15 tracce che nella versione deluxe con due bonus track aggiuntive precedentemente disponibili solo nella versione fisica.