Mr Rain, il 15 gennaio esce ‘Non c’è più musica’ con Birdy

In attesa del nuovo album, Mr Rain annuncia sui social il prossimo singolo che vede un featuring da incorniciare con Birdy in Non c’è più musica, che uscirà il 15 gennaio.

Il nuovo album di inediti si chiamerà invece Petrichor e arriverà il 12 febbraio. Petrichor è il profumo di pioggia sulla terra asciutta. Una scelta non casuale quella di Mr Rain che scrive, compone ed è ispirato solo quando c’è il profumo della pioggia.

«È come se qui in questo album, sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa, avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me. – dice Mr Rain – È il mio viaggio per versi (che in me sempre sono immagini), è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)».