Cosa succede se chiamate il numero di telefono che Zayn ha pubblicato su Twitter

Chiamando il numero di telefono pubblicato da ZAYN, si ascolta un'anteprima dell'album 'Nobody is Listening'. E Gigi Hadid commenta.

Nel giorno del suo 28esimo compleanno, Zayn Malik pubblica su Twitter un numero di telefono (senza alcuna informazione aggiuntiva), sorprendendo i fan con un regalo.

«+1 (323)-991-ZAYN» cinguetta Zayn, e al tweet risponde anche la fidanzata Gigi Hadid, specificando «ext. 6! ext. 8!». I messaggi sono criptici, ma i follower dell’artista non hanno di certo potuto lasciarsi sfuggire l’occasione di scoprire cosa potesse accadere digitando il numero di telefono.

Digitando il numero di telefono, effettivamente, ci si mette in contatto proprio con Zayn. O meglio, con la sua voce. «Yo, qui è Zayn. – risponde la voce del cantante – L’album uscirà il 15 gennaio. Digitate qualsiasi numero dall’uno al nove per riuscire ad incontrarmi. Digitate ora». Se obbedite, ascolterete direttamente un po’ di anteprime dell’album Nobody is Listening.

Fatto ciò, gli utenti ricevono un messaggio sul telefono, che recita: «Yoo, qui Zayn! Grazie per avermi chiamato. Restiamo in contatto». Seguono due link: il primo vi porta direttamente al pre-order dell’album, mentre il secondo vi permette di salvare il numero di telefono.

Al misterioso tweet di Zayn è seguita ovviamente un’ondata di cinguettii da ogni parte del mondo con video dimostrativi dell’effettivo successo della telefonata. Alla luce di ciò, è chiaro dunque che il tweet di Gigi Hadid si riferisca alle canzoni preferite della top model, che infatti ha poi aggiunto: «Anche la 2, ma sinceramente sono tutte uno schiaffo».