Le musiche di ‘The Undoing’: la sigla è cantata da Nicole Kidman

La colonna sonora di 'The Undoing' è stata composta dai fratelli Evgueni e Sacha Galperine. La sigla è cantata da Nicole Kidman.

The Undoing – la nuova serie HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant – sta riscuotendo grandissimo successo tra il pubblico, che ha subito notato una voce familiare nella sigla della serie. Dream a Little Dream of Me – che nella colonna sonora di The Undoing diventa Dream a Little Dream – è infatti cantata da Nicole Kidman, che dà nuova vita quindi al brano del 1931 cantato, tra gli altri, da Doris Day e Ella Fitzgerald.

Le altre tracce (la colonna sonora ne conta in totale sedici) sono invece opera dei compositori Evgueni Galperine e Sacha Galperine. Due fratelli nati in Russia e trasferitisi a Parigi nel 1990, già noti per aver curato alcune colonne sonore (tra cui quella di Loveless, film russo del 2017).

In un’intervista rilasciata alla BBC Radio 2, la Kidman ha raccontato com’è nata la sigla di The Undoing.

«Eravamo in lockdown, in Tennessee a Nashville. – dice Nicole – La regista Susanne Bier mi ha mandato un messaggio, Vorresti cantare la sigla Dream a Little Dream per la serie?. Ho risposto Cosa? No, non voglio proprio. La mia voce non è bella. Ed è sempre la mia reazione, ma lei ha risposto No, no, credo che tu possa cantarla».

A questo punto è subentrato il marito di Nicole Kidman – Keith Urban – che l’ha convinta a recarsi in studio con lui.