David Bowie incontra TikTok: la sua musica approda sul social network

Il mondo sta ancora celebrando quello che sarebbe dovuto essere il 74esimo compleanno di David Bowie. Il Duca Bianco era infatti nato a Londra l’8 gennaio del 1947 e – tra festeggiamenti e ricordi – il web ha ricordato l’icona musicale. Al coro di omaggi si è unito anche TikTok che, con una nota ufficiale, ha annunciato l’arrivo della musica di David Bowie sul social network.

«La musica di David Bowie è ormai disponibile per la community di TikTok. – si legge sul sito del social – In memoria di Bowie è stato lanciato un account in partnership con Warner Music Group, Sony Music Entertainment e The David Bowie estate».