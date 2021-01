Olivia Rodrigo rilascia ‘driver license’: «Non riesco a credere quanto sono fortunata»

Olivia Rodrigo rilascia 'driver license', il primo singolo al di fuori di qualsiasi progetto televisivo (e festeggia sui social).

Olivia Rodrigo, la protagonista della serie High School Musical: The Musical: La serie, ha rilasciato il suo primo singolo – driver license – al di fuori di un progetto televisivo. Un regalo per tutti i fan della cantautrice, che con il singolo All I Want – rilasciato all’interno della serie Disney+ – era entrata nella classifica Billboard Hot 100 ottenendo anche un disco d’oro.

driver license è stata scritta dalla stessa Olivia Rodrigo e da Daniel Nigro e dimostra – senza alcun dubbio – quanto sia opportuno tenere d’occhio questa giovanissima artista.

«Non riesco a credere quanto sono fortunata. – ha scritto Olivia Rodrigo su Instagram – Ringrazio tutte le persone della Interscope and Geffen perché credono in me e nella mia visione. Grazie a Daniel Nigro perché non solo è la persona con cui preferisco fare musica, ma anche perché ascolta costantemente le mie lamentele sui ragazzi in studio».

«Ringrazio anche Kristen Smith perché è il miglior boss e la manager più stro**a di sempre. – conclude Olivia – Ma è anche la persona più premurosa che abbia mai incontrato. E più di tutti ringrazio tutti voi perché mi ascoltate. Ancora non ci credo che alle persone interessi ciò che ho da dire. Ahhhhh quante farfalle!!! Grazie grazie grazie».