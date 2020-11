Music Salad: la musica e i talent show durante la pandemia (Puntata #3)

Riparte X Factor con l'edizione più 'sui generis' di sempre. Qual è il valore dei talent oggi e quanto sono importanti in un momento senza concerti?

Riparte X Factor con l’edizione più sui generis di sempre. I Live iniziano subito con gli inediti, contenuti anche nell’X Factor MixTape 2020, uscito venerdì 30 ottobre. Qual è il valore dei talent oggi e quanto sono importanti in un momento senza concerti? Per i Måneskin, il talent è stata «una vetrina», importante se si ha già qualcosa da dire. Per i concorrenti del 2020, sarà una vetrina ancora più importante.